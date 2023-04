Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Grenoble M6 : les réactions Portés par un public de l'île Lacroix en fusion, les Dragons de Rouen ont remporté un 17e titre de champion de France en concluant la série face aux Brûleurs de Loups de Grenoble par un but du revers de Dylan Yeo en prolongation (4-3). Retrouvez les réactions de Nicolas Deschamps côté grenoblois, de Dylan Yeo, Loïc Lampérier, François Beauchemin, Christophe Boivin, Kaylian Leborgne et enfin du coach Fabrice Lhenry côté rouennais. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 15/04/2023 à 15:04 Tweeter Nicolas Deschamps

(attaquant des Brûleurs de Loups de Grenoble)





Nicolas, il y a forcément de la déception de perdre en finale mais quel est ton regard sur cette série, puis sur le match de ce soir ?



Premièrement, je trouve que c'était une belle saison dans l'ensemble. Est-ce que le boulot a été accompli ? Non, parce que le titre est important. Ensuite concernant la série finale, les deux premiers matches se sont super bien passés. Dans des finales comme ça entre deux équipes qui jouent très bien, parfois c'est juste le facteur chance qui fait pencher la balance. Des petits rebonds, des petits trucs... Je crois que ça a tourné en faveur de Rouen lors du troisième match. Après il y a d'autres trucs dont je ne veux pas nécessairement parler... Beaucoup de choses se passent dans une série... Ce n'est pas à moi d'en parler. Chapeau à Rouen. Ils ont une belle équipe et ont bien joué. Ils se sont accrochés même en étant menés deux victoires à zéro. C'est une équipe avec beaucoup de caractère.



Ce soir puis lors du dernier match (ndlr : le match 5 à Grenoble mercredi dernier), je crois qu'on a vu de vrais matches de playoffs. Ils ont eu l'avantage, c'est comme ça. On a manqué beaucoup d'occasions de but, notamment en prolongation. Encore aujourd'hui on s'est procuré beaucoup de chances, mais c'est souvent ça le problème quand tu as trop d'occasions alors qu'eux partent en contre-attaque et réussissent à marquer sur un petit tir. Comme je dis, félicitations à Rouen qui mérite sa victoire. Nous on va se reconcentrer sur la suite. On va s'entraîner cet été pour être prêts pour l'an prochain.



Personnellement il y a assez peu de regrets à avoir de ton côté dans le sens où la ligne que tu as formé avec Dylan Fabre et Brent Aubin a marché du tonnerre dans cette finale... Qu'est-ce qui a pu manquer aux Brûleurs de Loups ? Un peu d'énergie sur la fin ?



Non, l'énergie était là. Ensuite on a eu quelques blessés en fin de série donc on a perdu de gros morceaux. Mais ça c'est comme ça. Eux aussi en ont perdu. Comme je dis, ce soir cela ne se joue pas à grand-chose. Le soleil va se lever demain. On repart à zéro et on se prépare pour la saison prochaine. C'est fini maintenant donc cela ne sert à rien de chercher des excuses ou de relater sur la saison. C'est terminé, ils ont gagné, chapeau à eux ! On a gagné le titre l'an passé, je l'ai gagné avec Rouen avant. Je sais qu'une finale ne se joue pas à grand-chose car il y a toujours deux belles équipes sur la glace. C'est bien souvent une question de réussite. Jouer des matches comme ça c'est incroyable, ça joue dans les deux sens, tout le monde est impliqué... C'est ça le hockey, le vrai hockey. Dans notre Ligue Magnus, on sait que la parité n'est pas toujours là pendant la saison, alors on aime jouer ce genre de rencontres.



Dylan Yeo

(défenseur des Dragons de Rouen)





Félicitations Dylan, tout d'abord qu'as tu pensé de ce match ? Qu'est-ce que cela fait de marquer le but le plus important de la saison ? Photo : Marine Romain Dylan Yeo (Rouen)



Oui c'était vraiment génial. On a eu un démarrage compliqué dans cette série lors des deux premiers matches là-bas. On a su rebondir car on a travaillé vraiment très fort lors des quatre derniers matches. C'est fou ! Ce but je le dédie à tous ces gars qui se sont donnés à fond sur la glace. C'est dingue d'être revenu d'aussi loin dans cette finale.



Vous avez travaillé toute la saison pour vivre ce genre de moments. Ce soir, il a également fallu beaucoup défendre pour tuer de nombreuses pénalités... Comment avez-vous su trouver l'énergie pour aller l'emporter en prolongation ?



Je pense qu'à ce stade de la saison, c'est une juste une question d'adrénaline. Grenoble est une équipe puissante, c'était difficile. On s'est fait peur par moments. "Pinta"(Matija Pintaric) a été là toute la saison pour nous, il a toute notre confiance et fait toujours les arrêts importants quand il le faut. C'est encore arrivé ce soir. Il y aurait tellement de choses à dire !



Juste un mot sur ton but décisif du revers, peux-tu nous faire revivre cette action ? Etais-tu convaincu que le palet allait franchir la ligne de but ?



Sur le coup j'étais plutôt confiant que le palet allait rentrer. Je savais ce que j'avais à faire. Les gars savent que j'aime beaucoup aller chercher mon revers. J'imagine que c'est pour cela que j'étais confiant sur ce tir. J'ai vraiment reçu une très jolie passe de Christophe Boivin à mi-hauteur. Je me dois de lui accorder du crédit pour cela. Quand je suis passé devant la cage j'ai juste vu le filet. C'était incroyable ensuite. J'ai ressenti vraiment beaucoup d'excitation.



Dernière question Dylan, est-ce que tu penses continuer de jouer au hockey la saison prochaine ?



On verra. Tu sais il y a vraiment beaucoup de paramètres à considérer. Je vais devoir avoir une discussion avec ma femme et puis nous verrons quelle décision nous prendrons. Une chose est sûre, nous aimons Rouen. On verra tout cela cet été.



Loïc Lampérier

(attaquant et capitaine des Dragons de Rouen)





Loïc, qu'est-ce que cela fait d'être champion de France après une telle série finale face à Grenoble ?



C'est incroyable de vivre des moments comme ça. On s'entraîne toute la saison pour ça. Je ressens beaucoup de plaisir. On a toujours cru en nous. On a mal commencé la série là-bas parce que l'on ne jouait pas avec notre identité. La force de cette équipe c'est le mental, le caractère. Le club est comme cela. Et franchement il faut dire aussi un grand merci aux supporters. Ils ont grandement participé au fait que l'on a pu retourner la série, car quand nous sommes arrivés ici samedi dernier et que l'on a vu l'ambiance c'était incroyable. Ça nous a donné de la force pour aller la chercher pour eux.



Tu as déjà gagné beaucoup de trophées avec Rouen, est-ce que celle-ci a un goût particulier, d'autant plus que tu as soulevé la coupe à domicile et désormais en tant que capitaine ?



C'est sûr que d'aller chercher la coupe là-bas c'est incroyable. C'est une grande émotion. Je n'aurais jamais pu penser ça quand j'ai commencé à jouer ici. C'est vraiment du pur plaisir.



On est obligés de poser la question, est-ce que tu continues l'année prochaine ?



Ce n'est pas une question, c'est sûr que je continue (sourire) !



François Beauchemin

(attaquant des Dragons de Rouen)





François, c'était une grosse série et un premier titre pour toi en France...



Oui, exactement. Première année et premier titre. Je pense que l'on avait une belle équipe soudée cette année. On savait ce que l'on était capables de faire et on l'a prouvé tout au long de la série.



Comment as-tu vécu ce match ? Tu n'étais pas censé être dans l'alignement, mais au final tu l'as intégré pendant le premier tiers après la blessure de Rolands Vigners...



En effet, je me préparais au cas où il arrive quelque chose à l'un des gars. Je savais que je pouvais jouer, faire du mieux que je pouvais. Je suis bien content d'avoir fait toute cette préparation pour jouer ce soir. J'en suis bien heureux. C'est incroyable, on va avoir du fun ce soir aussi !



Saison parfaite pour toi : meilleur pointeur de la saison régulière et champion de France à la fin. Ce sera dur de faire mieux la saison prochaine, mais est-ce que tu as envie de rester à Rouen pour la suite ? Il y aura la CHL et des matches excitants face aux meilleures équipes d'Europe...



Oui, j'ai envie de rester à Rouen. Avec Alex Mallet et Christophe Boivin on est bien ensemble. Mon succès personnel je l'ai eu grâce à eux. Je pense que c'est un travail d'équipe toute l'année. Concernant la CHL, c'est sûr que ça va être une première expérience pour moi. J'ai bien hâte. On va profiter de notre été puis après ça on va penser à la CHL !



Christophe Boivin

(attaquant des Dragons de Rouen)





Christophe, félicitations ! Premier titre pour toi en France, ça doit être le fun pour toi... Photo : Marine Romain Christophe Boivin (Rouen)



Oui, c'est incroyable de gagner ça à Rouen avec nos supporters. Avec l'équipe qu'on avait, ce groupe de gars, c'est indescriptible.



C'est pour cela que tu es venu jouer à Rouen ?



Oui, on joue collectif chaque année à Rouen. C'est ce que l'on m'avait vendu. Je suis venu et je ne le regrette pas !



Peux-tu nous raconter comment se passe l'action avec Dylan (Yeo) en prolongation ?



J'ai récupéré le palet, je suis rentré en zone et j'ai vu Dylan qui se dirigeait vers la cage. Puis j'ai fait une passe soulevée et il a marqué, c'était incroyable !



Kaylian Leborgne

(attaquant des Dragons de Rouen)





Félicitations Kaylian, premier titre avec les Dragons pour toi ! Qu'est-ce que cela fait d'aller soulever la coupe ici à l'île Lacroix ?



Oui, c'est mon premier titre. Je suis rouennais donc gagner à la maison c'est parfait ! Là c'est un rêve de gamin qui se réalise, mais maintenant j'espère aller en chercher d'autres dejà. Franchement, ramener ça à Rouen c'est tout ce que je rêvais depuis petit !



Quel regard tu portes sur ta saison ? Tu as joué assez régulièrement et a su te faire une place dans cette équipe...



Oui, j'avais pour objectif d'intégrer ce groupe pleinement et de pouvoir être là pour soulever ce genre de trophée. Pour l'instant, je suis content. J'ai atteins tous mes objectifs cette année donc c'est cool !



L'an prochain tu vas chercher à gagner encore un peu de temps de glace pour t'établir durablement ?



Oui ce serait ça. D'être un titulaire indiscutable aussi, ce sera ça l'objectif.



Fabrice Lhenry

(entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur cette série finale face à Grenoble



Sur le papier Grenoble était meilleur, on ne va pas se le cacher. Ils ont de belles individualités, mais après les individualités ne font pas une équipe. J'ai trouvé qu'à partir du match 3 on a été une équipe plus soudée et qui travaillait dans le même sens. C'est ce que l'on essaie de mettre en place toute une année. Il n'y a que tous ensemble que l'on peut réussir et c'est pour cela que je trouve cette victoire très belle. Il n'y a pas un joueur, ou deux joueurs, qui ont fait la différence. C'est vraiment grâce à l'ensemble des 25 joueurs que l'on a utilisé, dont les blessés qui sont des joueurs importants. Tout le monde a travaillé pour pouvoir gagner ce titre.



Sur l'ambiance dans la patinoire ce soir



C'est sûr que l'on était un peu obligés de gagner ce soir devant notre public, parce que l'on veut leur rendre ce qu'ils nous apportent. Mais ce n'est pas facile de gagner non plus.



Sur le goût particulier que peut avoir ce titre comparé aux précédents



Oui, parce que cela a été une année un peu différente et compliquée parce que l'on avait des joueurs talentueux, mais pas réguliers. Il fallait tout le temps les pousser. On avait moins de leaders que les années précédentes. Il y avait beaucoup de choses à faire, à amener, à répéter. Mais je suis très fier qu'à la fin ils se soient resserrés tout le temps au bon moment. Qu'ils aient tous travaillé dans le même sens pour pouvoir s'offrir ce trophée et une belle fête ici à l'île Lacroix.



Sur la CHL que Rouen retrouvera la saison prochaine



Cela va être encore un autre challenge, mais c'est une belle compétition qui va changer de formule avec moins d'équipes et toujours six matches à jouer. Voilà, cela va nous faire commencer la préparation un peu plus tôt. Je vous avoue que j'ai déjà regardé les dates du premier match qui aura lieu le 31 août, dont il va falloir s'entraîner un peu avant. La patinoire n'ouvre que le 15 août, donc ça aurait été un gros problème ici. On va essayer de faire des matches amicaux de haut niveau avant de jouer la CHL. Faire mieux que Grenoble l'an dernier ? On verra le tirage au sort, mais chaque saison est différente. On va déjà savourer ça, ensuite il va falloir reconstruire une équipe avant de préparer la CHL.



Sur son avenir à la tête des Dragons de Rouen



Je l'espère. Je souhaite poursuivre à Rouen. On verra. J'ai calculé que Rouen est devenue la ville où j'ai passé le plus d'années. Je ne suis pas rouennais de naissance, mais j'adore cette ville, j'adore ce club... Tant que l'on me donnera l'opportunité de rester, je ferai tout pour ce club pour qu'il se maintienne au plus haut niveau.



Photos : Marine Romain N. Deschamps / D.Yeo / C. Boivin / K. Leborgne / F. Lhenry Premièrement, je trouve que c'était une belle saison dans l'ensemble. Est-ce que le boulot a été accompli ? Non, parce que le titre est important. Ensuite concernant la série finale, les deux premiers matches se sont super bien passés. Dans des finales comme ça entre deux équipes qui jouent très bien, parfois c'est juste le facteur chance qui fait pencher la balance. Des petits rebonds, des petits trucs... Je crois que ça a tourné en faveur de Rouen lors du troisième match. Après il y a d'autres trucs dont je ne veux pas nécessairement parler... Beaucoup de choses se passent dans une série... Ce n'est pas à moi d'en parler. Chapeau à Rouen. Ils ont une belle équipe et ont bien joué. Ils se sont accrochés même en étant menés deux victoires à zéro. C'est une équipe avec beaucoup de caractère.Ce soir puis lors du dernier match (ndlr : le match 5 à Grenoble mercredi dernier), je crois qu'on a vu de vrais matches de playoffs. Ils ont eu l'avantage, c'est comme ça. On a manqué beaucoup d'occasions de but, notamment en prolongation. Encore aujourd'hui on s'est procuré beaucoup de chances, mais c'est souvent ça le problème quand tu as trop d'occasions alors qu'eux partent en contre-attaque et réussissent à marquer sur un petit tir. Comme je dis, félicitations à Rouen qui mérite sa victoire. Nous on va se reconcentrer sur la suite. On va s'entraîner cet été pour être prêts pour l'an prochain.Non, l'énergie était là. Ensuite on a eu quelques blessés en fin de série donc on a perdu de gros morceaux. Mais ça c'est comme ça. Eux aussi en ont perdu. Comme je dis, ce soir cela ne se joue pas à grand-chose. Le soleil va se lever demain. On repart à zéro et on se prépare pour la saison prochaine. C'est fini maintenant donc cela ne sert à rien de chercher des excuses ou de relater sur la saison. C'est terminé, ils ont gagné, chapeau à eux ! On a gagné le titre l'an passé, je l'ai gagné avec Rouen avant. Je sais qu'une finale ne se joue pas à grand-chose car il y a toujours deux belles équipes sur la glace. C'est bien souvent une question de réussite. Jouer des matches comme ça c'est incroyable, ça joue dans les deux sens, tout le monde est impliqué... C'est ça le hockey, le vrai hockey. Dans notre Ligue Magnus, on sait que la parité n'est pas toujours là pendant la saison, alors on aime jouer ce genre de rencontres.Oui c'était vraiment génial. On a eu un démarrage compliqué dans cette série lors des deux premiers matches là-bas. On a su rebondir car on a travaillé vraiment très fort lors des quatre derniers matches. C'est fou ! Ce but je le dédie à tous ces gars qui se sont donnés à fond sur la glace. C'est dingue d'être revenu d'aussi loin dans cette finale.Je pense qu'à ce stade de la saison, c'est une juste une question d'adrénaline. Grenoble est une équipe puissante, c'était difficile. On s'est fait peur par moments. "Pinta"(Matija Pintaric) a été là toute la saison pour nous, il a toute notre confiance et fait toujours les arrêts importants quand il le faut. C'est encore arrivé ce soir. Il y aurait tellement de choses à dire !Sur le coup j'étais plutôt confiant que le palet allait rentrer. Je savais ce que j'avais à faire. Les gars savent que j'aime beaucoup aller chercher mon revers. J'imagine que c'est pour cela que j'étais confiant sur ce tir. J'ai vraiment reçu une très jolie passe de Christophe Boivin à mi-hauteur. Je me dois de lui accorder du crédit pour cela. Quand je suis passé devant la cage j'ai juste vu le filet. C'était incroyable ensuite. J'ai ressenti vraiment beaucoup d'excitation.On verra. Tu sais il y a vraiment beaucoup de paramètres à considérer. Je vais devoir avoir une discussion avec ma femme et puis nous verrons quelle décision nous prendrons. Une chose est sûre, nous aimons Rouen. On verra tout cela cet été.C'est incroyable de vivre des moments comme ça. On s'entraîne toute la saison pour ça. Je ressens beaucoup de plaisir. On a toujours cru en nous. On a mal commencé la série là-bas parce que l'on ne jouait pas avec notre identité. La force de cette équipe c'est le mental, le caractère. Le club est comme cela. Et franchement il faut dire aussi un grand merci aux supporters. Ils ont grandement participé au fait que l'on a pu retourner la série, car quand nous sommes arrivés ici samedi dernier et que l'on a vu l'ambiance c'était incroyable. Ça nous a donné de la force pour aller la chercher pour eux.C'est sûr que d'aller chercher la coupe là-bas c'est incroyable. C'est une grande émotion. Je n'aurais jamais pu penser ça quand j'ai commencé à jouer ici. C'est vraiment du pur plaisir.Ce n'est pas une question, c'est sûr que je continue (sourire) !Oui, exactement. Première année et premier titre. Je pense que l'on avait une belle équipe soudée cette année. On savait ce que l'on était capables de faire et on l'a prouvé tout au long de la série.En effet, je me préparais au cas où il arrive quelque chose à l'un des gars. Je savais que je pouvais jouer, faire du mieux que je pouvais. Je suis bien content d'avoir fait toute cette préparation pour jouer ce soir. J'en suis bien heureux. C'est incroyable, on va avoir du fun ce soir aussi !Oui, j'ai envie de rester à Rouen. Avec Alex Mallet et Christophe Boivin on est bien ensemble. Mon succès personnel je l'ai eu grâce à eux. Je pense que c'est un travail d'équipe toute l'année. Concernant la CHL, c'est sûr que ça va être une première expérience pour moi. J'ai bien hâte. On va profiter de notre été puis après ça on va penser à la CHL !Oui, c'est incroyable de gagner ça à Rouen avec nos supporters. Avec l'équipe qu'on avait, ce groupe de gars, c'est indescriptible.Oui, on joue collectif chaque année à Rouen. C'est ce que l'on m'avait vendu. Je suis venu et je ne le regrette pas !J'ai récupéré le palet, je suis rentré en zone et j'ai vu Dylan qui se dirigeait vers la cage. Puis j'ai fait une passe soulevée et il a marqué, c'était incroyable !Oui, c'est mon premier titre. Je suis rouennais donc gagner à la maison c'est parfait ! Là c'est un rêve de gamin qui se réalise, mais maintenant j'espère aller en chercher d'autres dejà. Franchement, ramener ça à Rouen c'est tout ce que je rêvais depuis petit !Oui, j'avais pour objectif d'intégrer ce groupe pleinement et de pouvoir être là pour soulever ce genre de trophée. Pour l'instant, je suis content. J'ai atteins tous mes objectifs cette année donc c'est cool !Oui ce serait ça. D'être un titulaire indiscutable aussi, ce sera ça l'objectif.Sur le papier Grenoble était meilleur, on ne va pas se le cacher. Ils ont de belles individualités, mais après les individualités ne font pas une équipe. J'ai trouvé qu'à partir du match 3 on a été une équipe plus soudée et qui travaillait dans le même sens. C'est ce que l'on essaie de mettre en place toute une année. Il n'y a que tous ensemble que l'on peut réussir et c'est pour cela que je trouve cette victoire très belle. Il n'y a pas un joueur, ou deux joueurs, qui ont fait la différence. C'est vraiment grâce à l'ensemble des 25 joueurs que l'on a utilisé, dont les blessés qui sont des joueurs importants. Tout le monde a travaillé pour pouvoir gagner ce titre.C'est sûr que l'on était un peu obligés de gagner ce soir devant notre public, parce que l'on veut leur rendre ce qu'ils nous apportent. Mais ce n'est pas facile de gagner non plus.Oui, parce que cela a été une année un peu différente et compliquée parce que l'on avait des joueurs talentueux, mais pas réguliers. Il fallait tout le temps les pousser. On avait moins de leaders que les années précédentes. Il y avait beaucoup de choses à faire, à amener, à répéter. Mais je suis très fier qu'à la fin ils se soient resserrés tout le temps au bon moment. Qu'ils aient tous travaillé dans le même sens pour pouvoir s'offrir ce trophée et une belle fête ici à l'île Lacroix.Cela va être encore un autre challenge, mais c'est une belle compétition qui va changer de formule avec moins d'équipes et toujours six matches à jouer. Voilà, cela va nous faire commencer la préparation un peu plus tôt. Je vous avoue que j'ai déjà regardé les dates du premier match qui aura lieu le 31 août, dont il va falloir s'entraîner un peu avant. La patinoire n'ouvre que le 15 août, donc ça aurait été un gros problème ici. On va essayer de faire des matches amicaux de haut niveau avant de jouer la CHL. Faire mieux que Grenoble l'an dernier ? On verra le tirage au sort, mais chaque saison est différente. On va déjà savourer ça, ensuite il va falloir reconstruire une équipe avant de préparer la CHL.Je l'espère. Je souhaite poursuivre à Rouen. On verra. J'ai calculé que Rouen est devenue la ville où j'ai passé le plus d'années. Je ne suis pas rouennais de naissance, mais j'adore cette ville, j'adore ce club... Tant que l'on me donnera l'opportunité de rester, je ferai tout pour ce club pour qu'il se maintienne au plus haut niveau. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur