Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - Rouen vs Ilves Tampere : les réactions Pour leur dernier match dans cette CHL 2023-2024, les Dragons de Rouen sont parvenus à s'imposer largement à l'île Lacroix face aux Finlandais de l'Ilves Tampere (6-1). Retrouvez les réactions en conférence de presse d'après-match des deux entraîneurs Antti Pennanen côté Ilves et Fabrice Lhenry côté Dragons, ainsi que celles du double buteur rouennais du soir Anthony Rech. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 19/10/2023 à 18:28 Tweeter Antti Pennanen

(entraîneur de l'Ilves Tampere)





Coach, qu'avez-vous pensé de ce match ? Il vous manquait beaucoup de joueurs ce soir (ndlr : environ la moitié de l'effectif habituel d'Ilves), pourquoi avez-vous choisi d'évoluer ce soir avec moins de joueurs que d'habitude ?



Photo : Marine Romain Antti Pennanen (Ilves Tampere) Oui, en effet nous avons déjà joué beaucoup de matches cette saison et nous rejouons de nouveau samedi en championnat. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé beaucoup de joueurs à la maison. Nous avons également beaucoup de blessures, à la fois de petites blessures et certaines blessures importantes. Je suis désolé que nous soyons si peu nombreux aujourd'hui mais je continue de penser que c'était la bonne décision.



Etes-vous tout de même un peu déçu de la façon dont votre équipe a joué ce soir ?



Bien sûr. Six buts à un c'est un gros score. Je ne veux pas chercher d'explications ni d'excuses. Rouen a été vraiment bon aujourd'hui et bien sûr nous avons également eu de bons moments et des occasions. Au final, j'espère que ce match aura été une bonne expérience pour les plus jeunes joueurs de l'effectif. Mais nous n'avons pas d'excuse.



Nous sommes à la fin du premier tour. Qu'avez-vous pensé de vos six matches et pensez-vous avoir de bonnes chances d'aller plus loin dans cette CHL cette saison ?



Oui bien sûr. Nous avons fait beaucoup de bons matches surtout au début de cette CHL. Nous avons gagné beaucoup de matches (ndlr : quatre victoires lors des quatre premiers matches). Maintenant il faut raisonner match après match et étape par étape pour aller plus loin dans cette compétition. Il ne faut pas trop penser à ce qui pourrait arriver en fin de saison. Je suis vraiment confiant, parce que contre Färjestad la semaine dernière nous avons joué un très bon match (ndlr : bien que perdu 4-3 en prolongation). Nous avons aussi très bien joué contre Trinec et Vitkovice, donc je pense que nous avons des chances de succès. Toutefois, nous allons désormais devoir affronter de très bonnes équipes donc nous verrons bien ce qui arrivera par la suite.





Fabrice Lhenry

(entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur le fait que son équipe a maîtrisé le match de bout en bout même si l'adversaire était diminué



Oui, ce soir on est très contents d'avoir bien fini cette compétition. On ne pouvait plus espérer se qualifier, mais on a demandé aux joueurs de la jouer jusqu'au bout parce que c'est un honneur pour un club français de jouer la CHL. On sait qu'il y a des "wild card" pour accéder à la CHL, on en a d'ailleurs obtenu une. Il faut justement la justifier et montrer qu'un club français peut avoir sa place dans cette Champions League. Très content de l'attitude des joueurs, du caractère et de la façon dont ils ont joué ce soir.



Sur les enseignements à tirer de ce parcours européen



Je pense qu'au début on a vu que l'on n'était pas prêts parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. C'est une compétition qui arrive très vite. On a parfois été proches, mais on n'a pas joué soixante minutes à chaque fois. On a fait des bons résultats mais sur quarante minutes. C'est ce qui a fait la différence ce soir parce que l'on a réussi à jouer soixante minutes à ce niveau-là. Je trouve qu'il s'agit d'une bonne compétition pour montrer tous les efforts qu'il reste à faire pour jouer contre les meilleures équipes européennes. C'est très positif parce que l'on a réussi à progresser de mois en mois.



Sur le bilan des six matches de CHL disputés par les Dragons cette saison



Il y a eu des joies, notamment la performance que l'on a fait à Skellefteå qui est grande. Ce soir aussi c'est bien d'avoir gagné un match à domicile parce qu'on ne l'avait pas encore réussi. C'est bien de pouvoir fêter ça avec notre public. Après il y a eu des déceptions, dont une grosse à Genève (ndlr : défaite 9-1 face au Servette). On a eu un voyage très long pour arriver là-bas. Je pense que l'équipe n'avait plus d'énergie. Cela montre que dès que l'on n'est pas actif et qu'on manque de vitesse face à ces équipes là alors on prend une "bonne branlée". Puis les premiers matches ici quand on ne se présente pas au premier tiers et qu'on en prend six (ndlr : contre Lahti) ou quand on est à 2-2 et que l'on ne joue pas le dernier tiers on perd aussi (ndlr : contre Ingolstadt). Il y a eu beaucoup d'enseignements, aussi bien positifs que négatifs. On a appris énormément de choses.



Sur les domaines sur lesquels il faudrait progresser pour avoir le niveau pour aller plus loin en CHL



Le patinage. C'est dès les petites catégories qu'il faut que l'on se rende compte qu'en France on n'a pas de grands patineurs. Le hockey moderne est un sport de glisse et si on ne patine pas c'est compliqué. Après il y a aussi les temps de réaction. Quand on a le palet, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir faire un jeu et ceux qui n'ont pas le palet doivent donner des solutions aussi. Je trouve que ce soir on a donné beaucoup de solutions et on a pu jouer pas mal avec le palet parce que l'on progresse dans ce domaine là. On est mieux placés, on a plus de solutions. On a aussi été plus productifs et on a pris nos chances. On n'a pas essayé de faire des jeux parfaits et on a mis beaucoup le palet à la cage. L'entame de match a été beaucoup mieux également, parce que ça nous est arrivé en championnat d'être un peu mous lors des dix premières minutes.



Sur son éventuelle surprise devant l'effectif réduit d'Ilves aujourd'hui, qui a laissé de nombreux cadres au repos



Oui et non parce que cela se comprend. Ils ont beaucoup de matches dans leur ligue, encore plus que nous. Ils sont déjà qualifiés, donc qu'ils finissent 4èmes ou 8èmes ça ne change pas grand-chose car ce sera compliqué contre toutes les équipes qui restent. Ils ont aussi la "richesse" de pouvoir faire cela puisqu'ils ont de très jeunes joueurs très performants. Je pense que c'est bien pour eux de faire tourner leur effectif. La mentalité nordique est très disciplinée, ça joue soixante minutes, donc on s'attendait à ce qu'ils jouent jusqu'au bout. On est contents parce qu'on serait le premier club français à battre une équipe finlandaise en coupe d'Europe (ndlr : le deuxième club français en réalité puisque Grenoble avait battu les Blues d'Espoo en 2015, en revanche il s'agit bien de la première victoire de Rouen face à une équipe finlandaise en CHL).



Anthony Rech

(attaquant des Dragons de Rouen)





Sur les enseignements de ce match et de la compétition



Photo : Marine Romain Anthony Rech (Rouen) Je pense que l'on voulait bien finir devant notre public et montrer à tout le monde que l'on pouvait bien jouer dans cette compétition. On a eu des bas dans certains matches mais on a aussi joué quatre bons matches selon moi. Contre les Pelicans de Lahti on a fait un très mauvais premier tiers qui nous a mis dedans. C'était mieux lors du deuxième et troisième tiers. Ensuite il y a eu juste Genève où on est passés vraiment au travers et où ils étaient vraiment au-dessus de nous ce jour là. Ce soir on voulait bien finir pour représenter notre club, les fans et le hockey français. C'est important car on a une image à faire développer sur la scène européenne. On est contents de finir sur une bonne note.



Sur les axes de progression pour la suite



On peut toujours progresser. Je pense que l'on a eu pas mal de changements de ligne et de pépins physiques. Il faut trouver des automatismes avec de nouveaux joueurs. On a encore changé nos lignes en supériorité numérique. Je pense que l'on a très bien défendu ce soir. On était très compact. Il faut garder cela pour la suite du championnat. On avait aussi à cœur de montrer que ce que l'on a fait contre Chamonix était une sortie de route. Ça peut arriver, on ne va pas trouver d'excuse parce que l'on aurait pu gagner ce jour-là car on avait les occasions pour. Voilà, on se remet sur les rails et on repart de l'avant.



Sur le fait qu'il est bien d'avoir terminé la CHL comme cela



C'est sûr que c'est mieux que de se prendre un 6-1. On est contents, il y a une bonne ambiance. On veut toujours jouer contre les meilleures équipes... Cela a bien tourné ce soir donc c'est la soirée parfaite. Je pense que l'on a bien débuté, mais ce n'était pas la première fois que nous avions bien débuté en Champions League. On marque souvent le premier but. Là on a réussi à tenir le score beaucoup plus longtemps donc c'est sûr que ça fait douter l'adversaire. Ensuite le jeu s'est ouvert et on a profité des erreurs de l'adversaire aussi. On a été efficaces en avantage numérique. C'était un beau match pour tout le monde avec notamment les retours d'Enzo (Cantagallo) et de Rolands (Vigners).



Sur l'envie de redisputer la CHL la saison prochaine



On va tout faire pour. C'est sûr que l'on aime jouer ces matches-là. On aime voyager, aller faire des matches à Mannheim, dans les meilleures patinoires et les meilleurs clubs européens. On veut représenter notre équipe et montrer que l'on peut jouer contre eux.



Sur le fait qu'il semble monter en puissance sur les derniers matches



Ouais on va voir. J'espère que cela va continuer. Il y a deux gros matches contre Gap, cela va être cool. Ce sera la première fois que je les rejoue (ndlr : depuis son départ de Gap en 2017), donc ça va être sympa de voir les anciens coéquipiers et tout. Après je pense que l'on a trouvé les bonnes lignes et une bonne chimie. J'ai eu deux ou trois premiers matches de saison régulière qui ont été moyens et depuis ça commence à rouler un peu mieux. On n'est jamais à l'abri, il faut continuer à travailler et puis on verra. Tant que l'équipe roule, c'est l'essentiel.



Photo : Marine Romain A. Pennanen (Ilves) / F. Lhenry (Rouen) / A. Rech (Rouen) Oui, en effet nous avons déjà joué beaucoup de matches cette saison et nous rejouons de nouveau samedi en championnat. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé beaucoup de joueurs à la maison. Nous avons également beaucoup de blessures, à la fois de petites blessures et certaines blessures importantes. Je suis désolé que nous soyons si peu nombreux aujourd'hui mais je continue de penser que c'était la bonne décision.Bien sûr. Six buts à un c'est un gros score. Je ne veux pas chercher d'explications ni d'excuses. Rouen a été vraiment bon aujourd'hui et bien sûr nous avons également eu de bons moments et des occasions. Au final, j'espère que ce match aura été une bonne expérience pour les plus jeunes joueurs de l'effectif. Mais nous n'avons pas d'excuse.Oui bien sûr. Nous avons fait beaucoup de bons matches surtout au début de cette CHL. Nous avons gagné beaucoup de matches (ndlr : quatre victoires lors des quatre premiers matches). Maintenant il faut raisonner match après match et étape par étape pour aller plus loin dans cette compétition. Il ne faut pas trop penser à ce qui pourrait arriver en fin de saison. Je suis vraiment confiant, parce que contre Färjestad la semaine dernière nous avons joué un très bon match (ndlr : bien que perdu 4-3 en prolongation). Nous avons aussi très bien joué contre Trinec et Vitkovice, donc je pense que nous avons des chances de succès. Toutefois, nous allons désormais devoir affronter de très bonnes équipes donc nous verrons bien ce qui arrivera par la suite.Oui, ce soir on est très contents d'avoir bien fini cette compétition. On ne pouvait plus espérer se qualifier, mais on a demandé aux joueurs de la jouer jusqu'au bout parce que c'est un honneur pour un club français de jouer la CHL. On sait qu'il y a des "wild card" pour accéder à la CHL, on en a d'ailleurs obtenu une. Il faut justement la justifier et montrer qu'un club français peut avoir sa place dans cette Champions League. Très content de l'attitude des joueurs, du caractère et de la façon dont ils ont joué ce soir.Je pense qu'au début on a vu que l'on n'était pas prêts parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. C'est une compétition qui arrive très vite. On a parfois été proches, mais on n'a pas joué soixante minutes à chaque fois. On a fait des bons résultats mais sur quarante minutes. C'est ce qui a fait la différence ce soir parce que l'on a réussi à jouer soixante minutes à ce niveau-là. Je trouve qu'il s'agit d'une bonne compétition pour montrer tous les efforts qu'il reste à faire pour jouer contre les meilleures équipes européennes. C'est très positif parce que l'on a réussi à progresser de mois en mois.Il y a eu des joies, notamment la performance que l'on a fait à Skellefteå qui est grande. Ce soir aussi c'est bien d'avoir gagné un match à domicile parce qu'on ne l'avait pas encore réussi. C'est bien de pouvoir fêter ça avec notre public. Après il y a eu des déceptions, dont une grosse à Genève (ndlr : défaite 9-1 face au Servette). On a eu un voyage très long pour arriver là-bas. Je pense que l'équipe n'avait plus d'énergie. Cela montre que dès que l'on n'est pas actif et qu'on manque de vitesse face à ces équipes là alors on prend une "bonne branlée". Puis les premiers matches ici quand on ne se présente pas au premier tiers et qu'on en prend six (ndlr : contre Lahti) ou quand on est à 2-2 et que l'on ne joue pas le dernier tiers on perd aussi (ndlr : contre Ingolstadt). Il y a eu beaucoup d'enseignements, aussi bien positifs que négatifs. On a appris énormément de choses.Le patinage. C'est dès les petites catégories qu'il faut que l'on se rende compte qu'en France on n'a pas de grands patineurs. Le hockey moderne est un sport de glisse et si on ne patine pas c'est compliqué. Après il y a aussi les temps de réaction. Quand on a le palet, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir faire un jeu et ceux qui n'ont pas le palet doivent donner des solutions aussi. Je trouve que ce soir on a donné beaucoup de solutions et on a pu jouer pas mal avec le palet parce que l'on progresse dans ce domaine là. On est mieux placés, on a plus de solutions. On a aussi été plus productifs et on a pris nos chances. On n'a pas essayé de faire des jeux parfaits et on a mis beaucoup le palet à la cage. L'entame de match a été beaucoup mieux également, parce que ça nous est arrivé en championnat d'être un peu mous lors des dix premières minutes.Oui et non parce que cela se comprend. Ils ont beaucoup de matches dans leur ligue, encore plus que nous. Ils sont déjà qualifiés, donc qu'ils finissent 4èmes ou 8èmes ça ne change pas grand-chose car ce sera compliqué contre toutes les équipes qui restent. Ils ont aussi la "richesse" de pouvoir faire cela puisqu'ils ont de très jeunes joueurs très performants. Je pense que c'est bien pour eux de faire tourner leur effectif. La mentalité nordique est très disciplinée, ça joue soixante minutes, donc on s'attendait à ce qu'ils jouent jusqu'au bout. On est contents parce qu'on serait le premier club français à battre une équipe finlandaise en coupe d'Europe (ndlr : le deuxième club français en réalité puisque Grenoble avait battu les Blues d'Espoo en 2015, en revanche il s'agit bien de la première victoire de Rouen face à une équipe finlandaise en CHL).Je pense que l'on voulait bien finir devant notre public et montrer à tout le monde que l'on pouvait bien jouer dans cette compétition. On a eu des bas dans certains matches mais on a aussi joué quatre bons matches selon moi. Contre les Pelicans de Lahti on a fait un très mauvais premier tiers qui nous a mis dedans. C'était mieux lors du deuxième et troisième tiers. Ensuite il y a eu juste Genève où on est passés vraiment au travers et où ils étaient vraiment au-dessus de nous ce jour là. Ce soir on voulait bien finir pour représenter notre club, les fans et le hockey français. C'est important car on a une image à faire développer sur la scène européenne. On est contents de finir sur une bonne note.On peut toujours progresser. Je pense que l'on a eu pas mal de changements de ligne et de pépins physiques. Il faut trouver des automatismes avec de nouveaux joueurs. On a encore changé nos lignes en supériorité numérique. Je pense que l'on a très bien défendu ce soir. On était très compact. Il faut garder cela pour la suite du championnat. On avait aussi à cœur de montrer que ce que l'on a fait contre Chamonix était une sortie de route. Ça peut arriver, on ne va pas trouver d'excuse parce que l'on aurait pu gagner ce jour-là car on avait les occasions pour. Voilà, on se remet sur les rails et on repart de l'avant.C'est sûr que c'est mieux que de se prendre un 6-1. On est contents, il y a une bonne ambiance. On veut toujours jouer contre les meilleures équipes... Cela a bien tourné ce soir donc c'est la soirée parfaite. Je pense que l'on a bien débuté, mais ce n'était pas la première fois que nous avions bien débuté en Champions League. On marque souvent le premier but. Là on a réussi à tenir le score beaucoup plus longtemps donc c'est sûr que ça fait douter l'adversaire. Ensuite le jeu s'est ouvert et on a profité des erreurs de l'adversaire aussi. On a été efficaces en avantage numérique. C'était un beau match pour tout le monde avec notamment les retours d'Enzo (Cantagallo) et de Rolands (Vigners).On va tout faire pour. C'est sûr que l'on aime jouer ces matches-là. On aime voyager, aller faire des matches à Mannheim, dans les meilleures patinoires et les meilleurs clubs européens. On veut représenter notre équipe et montrer que l'on peut jouer contre eux.Ouais on va voir. J'espère que cela va continuer. Il y a deux gros matches contre Gap, cela va être cool. Ce sera la première fois que je les rejoue (ndlr : depuis son départ de Gap en 2017), donc ça va être sympa de voir les anciens coéquipiers et tout. Après je pense que l'on a trouvé les bonnes lignes et une bonne chimie. J'ai eu deux ou trois premiers matches de saison régulière qui ont été moyens et depuis ça commence à rouler un peu mieux. On n'est jamais à l'abri, il faut continuer à travailler et puis on verra. Tant que l'équipe roule, c'est l'essentiel. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur