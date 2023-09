Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Marseille : les réactions Pour leur premier match de Synerglace Ligue Magnus à l'île Lacroix cette saison, les Dragons de Rouen se sont imposés face aux Spartiates de Marseille (3-2). Retrouvez les réactions de Nicolas Ruel côté marseillais et côté rouennais celles d'Emil Kristensen et du coach des Dragons Fabrice Lhenry en conférence de presse d'après-match. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 16/09/2023 à 14:13 Tweeter Nicolas Ruel (attaquant des Spartiates de Marseille)





Nicolas, Marseille a plutôt fait un bon match ce soir. C'est dommage de le perdre que d'un seul but au final...



Oui, c'était un super match des gars. On a tous bien travaillé, même s'il faut parfois revoir le placement de tous les joueurs en zone défensive. Je pense que tout le monde est présent, que l'on donne le maximum. On n'a pas de grosses têtes dans l'équipe. Tout le monde travaille fort, est intense. C'est ce qui fait notre réussite, même si ce soir on a perdu. Je pense que l'on méritait de prendre au moins un point sur ce match là, mais on va continuer à travailler et c'est positif pour la suite. Nicolas Ruel (Marseille)



Pour une première saison en Magnus pour l'instant ça se passe plutôt bien. C'est important de bien commencer la saison ?



Oui, mais ce n'est que le début alors on ne va pas s'enflammer. On est déjà à deux matches (ndlr : le match à Bordeaux mardi ayant été interrompu), mais comme je dis il faut continuer à travailler car on n'a rien sans rien. Voilà, on va travailler fort pour aller le plus loin possible et continuer comme ça.



Quelles ont été les consignes ce soir face à une équipe comme Rouen qui lançait sa saison à domicile ?



Faire attention aux petits détails. C'est très important face à une équipe comme celle-là. Il faut être bon dans notre zone, faire le moins de "turnover" possible, bien jouer défensivement, patiner fort, jouer physique... C'était les clés de ce match pour essayer de faire quelque chose.



Comment ça se passe dans l'équipe ? Il y a eu beaucoup de changements par rapport à la saison passée du fait du passage de D1 en Ligue Magnus. Y a t-il déjà des automatismes ou êtes-vous toujours en phase d'apprentissage ?



Oui, il y a eu un gros changement mais le staff travaille hyper bien. Les gars se sont bien entendus dès les premières semaines. On forme un super groupe et on travaille dans de très bonnes conditions. Comme je disais, il faut travailler fort. Les lignes commencent à bien marcher. Il faut continuer comme ça car c'est ce qui fera notre réussite.



Fabrice Lhenry (entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment à l'issue de ce match contre Marseille



Très mitigé. Je pense que les trente premières minutes n'étaient pas au niveau que l'on attendait. Je l'avais dit que l'équipe de Marseille était bien organisée, elle l'a montré ce soir en étant très travailleuse, bien en place, ce qui la rendra pas facile à jouer. On le savait, mais je dirais qu'à part nos trois plus jeunes joueurs (ndlr : Noa Goncalves, Jordan Hervé et Quentin Tomasino) personne n'a patiné pendant les trente premières minutes. C'était très compliqué. Quand Marseille a marqué le deuxième but il y a eu une réaction, on a quand même été mieux. Mais cela n'a pas été un grand match pour nous. Je trouve que l'on gère mal les fins de tiers et même les fins de match. Ils ont un trois contre un en fin de match que l'on peut s'éviter avec plus d'intelligence et de concentration...



Sur le manque d'agressivité, voire d'envie, des Dragons



Ça manquait d'énergie tout court. L'envie, c'est sûr qu'elle n'est pas la même que pour les matches de CHL mais il faut revenir à pourquoi nous allons en CHL c'est à dire au championnat. La CHL, nous ne la rejouons pas avant quatre ou cinq semaines... Il ne nous reste que deux matches de CHL et plus de quarante de championnat à jouer, donc il va falloir trouver cette motivation, cette énergie, et jouer soixante minutes. On n'est pas assez réguliers en ce moment.



Sur le manque de physique ou d'attitude de son équipe ce soir



Je pense que c'est surtout l'attitude, parce que l'on voit qu'à la mi-match physiquement ça allait. Au troisième tiers nous avons assez peu été mis en danger à part sur deux ou trois erreurs. Mais il y avait plus d'énergie et ça allait plus vite. On a été meilleurs dans les duels, dans les engagements aussi.



Sur le match de dimanche face à Bordeaux, où son équipe devra montrer un meilleur visage



C'est clair. Demain (samedi) est une journée où il faudra récupérer, se changer les idées aussi. Mais dès dimanche matin, il faudra être prêt pour ce match-là. Je pense que cela va être encore plus dur. L'équipe de Bordeaux s'est bien renforcée et peut être dans les favoris cette année. Il va falloir montrer un autre visage d'entrée de match.



Sur le match des jeunes joueurs rouennais (Goncalves, Hervé, Tomasino) qui ont montré l'exemple



C'est bien résumé. Ce sont nos trois plus jeunes joueurs, mais ce sont eux qui patinaient comme on doit le faire, qui étaient agressifs, qui ont gagné leurs duels, qui ont été dangereux. Noa (Goncalves) a encore moins d'expérience qu'eux, mais défensivement dans les duels il sait ressortir avec les palets, même sans être le plus "gros". Il a été intelligent aussi dans les relances et a eu pas mal d'occasions de tirer au but car il est actif. C'est dommage que les autres n'aient pas cette même envie, cette même activité.



Sur le match de Tonin Caubet devant le filet, titularisé à la place de Matija Pintaric ce soir



Heureusement aussi qu'il a fait un bon match. Tonin a montré l'année dernière qu'il était capable de jouer. Cette année il a progressé. On sent dans ses arrêts qu'il est beaucoup plus serein. Ce soir il a bien fait les arrêts qu'il a eu à faire. On est contents pour lui aussi.



Sur le fait que l'an dernier Rouen avait perdu des points à domicile face à des équipes mal classées



C'est vrai que l'année dernière on a perdu des points contre des mal classés qui nous ont manqués à la fin parce que l'on avait fait beaucoup de points face à Grenoble ou Angers. C'est bien de réussir à gagner, mais je trouve que le plaisir et la qualité de jeu n'ont pas été réunis tout le temps. On voit que parfois en trois passes on arrive à sortir de notre zone. Et aussi que parfois, parce que l'on veut en faire plus et qu'on a plus de temps, on perd des palets. Je prendrais l'exemple de Skellefteå où il y a des joueurs qui ne faisaient pas ce qu'ils ont fait ce soir parce qu'ils savaient que cela allait arriver vite, alors ils ont joué simple. Le premier tiers de Skellefteå est vraiment un bon exemple de la manière dont on est capables de jouer. On doit le répéter tous les jours et à tous les matches en France aussi. L'alchimie entre les lignes n'est pas encore à 100%, mais c'était quand même notre onzième match ensemble, même si certains joueurs sont arrivés un peu plus tard. Pour nous, ce n'est plus vraiment le début de la saison. Ils l'ont montré justement en Suède. C'est ce qui est frustrant car si ils n'étaient pas capables de le faire, je serai un peu plus inquiet. En Ligue Magnus, on a plus de temps pour prendre des décisions avec le palet mais si l'on veut jouer rapidement il faut savoir que le palet va toujours plus vite que tout le monde. Quand on le fait circuler, qu'il y a du support, des solutions et que l'on prend rapidement des décisions, alors on mettra plus d'équipes en danger.



Emil Kristensen (défenseur des Dragons de Rouen)





Emil, qu'as tu pensé de ce match ? Cela a été assez compliqué pour Rouen de l'emporter ce soir...



Emil Kristensen (Rouen) Oui, Marseille a travaillé dur face à nous. Mais nous nous sommes rendu les choses compliquées nous aussi. Je pense que nous avons fait beaucoup trop d'erreurs. Nous avons cru à tord que le travail de ce soir serait "facile". Je suis très content que nous ayons pris les trois points parce que cela reste le plus important. Mais je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour jouer le hockey que nous souhaitons.



Fabrice Lhenry disait que vous n'avez pas joué comme lors du match de CHL en Suède contre Skellefteå. Vous aviez été particulièrement rapides alors que ce soir c'était plutôt lent et vous avez pris trop de temps pour prendre des décisions. Es-tu d'accord avec cela ?



Je suis d'accord à 100% là-dessus. Nous voulons jouer chaque soir comme nous l'avons fait en Suède. C'est notre objectif, tout comme ça l'est aussi de gagner chaque match. Le seul moyen de remporter tous nos matches est de jouer comme en Suède... On a beaucoup de travail devant nous, mais la saison est longue ce qui nous laisse du temps pour résoudre ces petits détails. Je pense que nous avons montré à certains moments du match que nous pouvons très bien jouer au hockey. Nous devons juste être capables de le faire tous ensemble pendant soixante minutes. Tout sera alors plus facile pour nous.



Pourrais-tu nous parler de ton entente avec Sacha Guimond avec qui tu formes une paire de défense ? Et également nous décrire quel type de joueur tu es, quelles sont tes principales qualités sur la glace ?



Sacha et moi sommes tous les deux assez offensifs. Nous devons donc être attentifs parfois parce que nous voulons chacun contribuer à l'offensive. Ce soir nous avons eu un peu de mal. Nous avons été un peu restreints notamment en seconde période car l'écart n'était que d'un seul but. Sacha et moi voulons avoir un impact sur chaque rencontre. Nous voulons que le coach nous fasse confiance. Je suis juste quelque peu déçu de notre deuxième période ce soir. Nous sommes en train de parfaire notre entente, qui s'améliore de jour en jour. Je pense que quand tout sera bien rodé nous pourrons avoir un vrai impact offensif.



Tu es le premier hockeyeur danois à jouer pour Rouen. Tu es un grand voyageur. Après être passé par la Suède, l'Allemagne et l'Italie te voici désormais en France. Pourquoi avoir choisi d'évoluer en France et que penses-tu de la Ligue Magnus depuis tes débuts ?



Comme tu dis, c'est clair que j'ai vu du pays. J'ai pu découvrir plusieurs types de hockey différents. Pour moi, la France était une belle opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. C'était un nouveau challenge pour moi. Je suis venu ici en France pour avoir un impact dans la Ligue. Pour être le genre de joueur que le coach veut avoir dans n'importe quelle situation et me faire jouer partout. C'est ce que j'essaye de faire. Jusqu'à présent tout se passe très bien en France, il y a du beau temps en plus. La CHL a été un bon challenge pour nous. Je pense que cela a aidé l'équipe à grandir, parce que nous avons joué de meilleurs adversaires qu'en Ligue Magnus. Je pense que cela nous sera bénéfique tout au long de la saison. Je suis heureux d'être ici et heureux d'avoir débuté notre championnat à domicile ce soir.



Est-ce que tu connaissais un peu l'équipe de Rouen avant de signer ici ? Au moins le nom de l'équipe ou peut-être as-tu eu l'occasion de regarder quelques matches ?



Pas vraiment, mais ce qui est drôle c'est que "Fab" (Fabrice Lhenry) a joué dans ma ville natale (ndlr : Esbjerg, où Fabrice Lhenry a joué entre 2005 et 2009) ! Je le connaissais donc de nom avant, même si je n'étais encore qu'un enfant quand il a joué là-bas. Je savais bien évidemment que Rouen fait partie des principales équipes françaises et a déjà joué en Ligue des Champions (CHL). Je savais que Rouen a de bonnes chances de remporter le championnat à chaque saison. C'est quelque chose qui manque dans ma carrière : remporter un titre de champion. Cela a été l'un des points clés dans ma décision de venir ici. Ce serait génial de terminer la saison avec une médaille d'or autour du cou.



N. Ruel (Marseille) / F. Lhenry (Rouen) / E. Kristensen (Rouen) Oui, c'était un super match des gars. On a tous bien travaillé, même s'il faut parfois revoir le placement de tous les joueurs en zone défensive. Je pense que tout le monde est présent, que l'on donne le maximum. On n'a pas de grosses têtes dans l'équipe. Tout le monde travaille fort, est intense. C'est ce qui fait notre réussite, même si ce soir on a perdu. Je pense que l'on méritait de prendre au moins un point sur ce match là, mais on va continuer à travailler et c'est positif pour la suite.Oui, mais ce n'est que le début alors on ne va pas s'enflammer. On est déjà à deux matches (ndlr : le match à Bordeaux mardi ayant été interrompu), mais comme je dis il faut continuer à travailler car on n'a rien sans rien. Voilà, on va travailler fort pour aller le plus loin possible et continuer comme ça.Faire attention aux petits détails. C'est très important face à une équipe comme celle-là. Il faut être bon dans notre zone, faire le moins de "turnover" possible, bien jouer défensivement, patiner fort, jouer physique... C'était les clés de ce match pour essayer de faire quelque chose.Oui, il y a eu un gros changement mais le staff travaille hyper bien. Les gars se sont bien entendus dès les premières semaines. On forme un super groupe et on travaille dans de très bonnes conditions. Comme je disais, il faut travailler fort. Les lignes commencent à bien marcher. Il faut continuer comme ça car c'est ce qui fera notre réussite.Très mitigé. Je pense que les trente premières minutes n'étaient pas au niveau que l'on attendait. Je l'avais dit que l'équipe de Marseille était bien organisée, elle l'a montré ce soir en étant très travailleuse, bien en place, ce qui la rendra pas facile à jouer. On le savait, mais je dirais qu'à part nos trois plus jeunes joueurs (ndlr : Noa Goncalves, Jordan Hervé et Quentin Tomasino) personne n'a patiné pendant les trente premières minutes. C'était très compliqué. Quand Marseille a marqué le deuxième but il y a eu une réaction, on a quand même été mieux. Mais cela n'a pas été un grand match pour nous. Je trouve que l'on gère mal les fins de tiers et même les fins de match. Ils ont un trois contre un en fin de match que l'on peut s'éviter avec plus d'intelligence et de concentration...Ça manquait d'énergie tout court. L'envie, c'est sûr qu'elle n'est pas la même que pour les matches de CHL mais il faut revenir à pourquoi nous allons en CHL c'est à dire au championnat. La CHL, nous ne la rejouons pas avant quatre ou cinq semaines... Il ne nous reste que deux matches de CHL et plus de quarante de championnat à jouer, donc il va falloir trouver cette motivation, cette énergie, et jouer soixante minutes. On n'est pas assez réguliers en ce moment.Je pense que c'est surtout l'attitude, parce que l'on voit qu'à la mi-match physiquement ça allait. Au troisième tiers nous avons assez peu été mis en danger à part sur deux ou trois erreurs. Mais il y avait plus d'énergie et ça allait plus vite. On a été meilleurs dans les duels, dans les engagements aussi.C'est clair. Demain (samedi) est une journée où il faudra récupérer, se changer les idées aussi. Mais dès dimanche matin, il faudra être prêt pour ce match-là. Je pense que cela va être encore plus dur. L'équipe de Bordeaux s'est bien renforcée et peut être dans les favoris cette année. Il va falloir montrer un autre visage d'entrée de match.C'est bien résumé. Ce sont nos trois plus jeunes joueurs, mais ce sont eux qui patinaient comme on doit le faire, qui étaient agressifs, qui ont gagné leurs duels, qui ont été dangereux. Noa (Goncalves) a encore moins d'expérience qu'eux, mais défensivement dans les duels il sait ressortir avec les palets, même sans être le plus "gros". Il a été intelligent aussi dans les relances et a eu pas mal d'occasions de tirer au but car il est actif. C'est dommage que les autres n'aient pas cette même envie, cette même activité.Heureusement aussi qu'il a fait un bon match. Tonin a montré l'année dernière qu'il était capable de jouer. Cette année il a progressé. On sent dans ses arrêts qu'il est beaucoup plus serein. Ce soir il a bien fait les arrêts qu'il a eu à faire. On est contents pour lui aussi.C'est vrai que l'année dernière on a perdu des points contre des mal classés qui nous ont manqués à la fin parce que l'on avait fait beaucoup de points face à Grenoble ou Angers. C'est bien de réussir à gagner, mais je trouve que le plaisir et la qualité de jeu n'ont pas été réunis tout le temps. On voit que parfois en trois passes on arrive à sortir de notre zone. Et aussi que parfois, parce que l'on veut en faire plus et qu'on a plus de temps, on perd des palets. Je prendrais l'exemple de Skellefteå où il y a des joueurs qui ne faisaient pas ce qu'ils ont fait ce soir parce qu'ils savaient que cela allait arriver vite, alors ils ont joué simple. Le premier tiers de Skellefteå est vraiment un bon exemple de la manière dont on est capables de jouer. On doit le répéter tous les jours et à tous les matches en France aussi. L'alchimie entre les lignes n'est pas encore à 100%, mais c'était quand même notre onzième match ensemble, même si certains joueurs sont arrivés un peu plus tard. Pour nous, ce n'est plus vraiment le début de la saison. Ils l'ont montré justement en Suède. C'est ce qui est frustrant car si ils n'étaient pas capables de le faire, je serai un peu plus inquiet. En Ligue Magnus, on a plus de temps pour prendre des décisions avec le palet mais si l'on veut jouer rapidement il faut savoir que le palet va toujours plus vite que tout le monde. Quand on le fait circuler, qu'il y a du support, des solutions et que l'on prend rapidement des décisions, alors on mettra plus d'équipes en danger.Oui, Marseille a travaillé dur face à nous. Mais nous nous sommes rendu les choses compliquées nous aussi. Je pense que nous avons fait beaucoup trop d'erreurs. Nous avons cru à tord que le travail de ce soir serait "facile". Je suis très content que nous ayons pris les trois points parce que cela reste le plus important. Mais je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour jouer le hockey que nous souhaitons.Je suis d'accord à 100% là-dessus. Nous voulons jouer chaque soir comme nous l'avons fait en Suède. C'est notre objectif, tout comme ça l'est aussi de gagner chaque match. Le seul moyen de remporter tous nos matches est de jouer comme en Suède... On a beaucoup de travail devant nous, mais la saison est longue ce qui nous laisse du temps pour résoudre ces petits détails. Je pense que nous avons montré à certains moments du match que nous pouvons très bien jouer au hockey. Nous devons juste être capables de le faire tous ensemble pendant soixante minutes. Tout sera alors plus facile pour nous.Sacha et moi sommes tous les deux assez offensifs. Nous devons donc être attentifs parfois parce que nous voulons chacun contribuer à l'offensive. Ce soir nous avons eu un peu de mal. Nous avons été un peu restreints notamment en seconde période car l'écart n'était que d'un seul but. Sacha et moi voulons avoir un impact sur chaque rencontre. Nous voulons que le coach nous fasse confiance. Je suis juste quelque peu déçu de notre deuxième période ce soir. Nous sommes en train de parfaire notre entente, qui s'améliore de jour en jour. Je pense que quand tout sera bien rodé nous pourrons avoir un vrai impact offensif.Comme tu dis, c'est clair que j'ai vu du pays. J'ai pu découvrir plusieurs types de hockey différents. Pour moi, la France était une belle opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. C'était un nouveau challenge pour moi. Je suis venu ici en France pour avoir un impact dans la Ligue. Pour être le genre de joueur que le coach veut avoir dans n'importe quelle situation et me faire jouer partout. C'est ce que j'essaye de faire. Jusqu'à présent tout se passe très bien en France, il y a du beau temps en plus. La CHL a été un bon challenge pour nous. Je pense que cela a aidé l'équipe à grandir, parce que nous avons joué de meilleurs adversaires qu'en Ligue Magnus. Je pense que cela nous sera bénéfique tout au long de la saison. Je suis heureux d'être ici et heureux d'avoir débuté notre championnat à domicile ce soir.Pas vraiment, mais ce qui est drôle c'est que "Fab" (Fabrice Lhenry) a joué dans ma ville natale (ndlr : Esbjerg, où Fabrice Lhenry a joué entre 2005 et 2009) ! Je le connaissais donc de nom avant, même si je n'étais encore qu'un enfant quand il a joué là-bas. Je savais bien évidemment que Rouen fait partie des principales équipes françaises et a déjà joué en Ligue des Champions (CHL). Je savais que Rouen a de bonnes chances de remporter le championnat à chaque saison. C'est quelque chose qui manque dans ma carrière : remporter un titre de champion. Cela a été l'un des points clés dans ma décision de venir ici. Ce serait génial de terminer la saison avec une médaille d'or autour du cou. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur