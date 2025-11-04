|
|Hockey sur glace - Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons)
|
|Hockey sur glace - Rouen vs Marseille - Les réactions !
|
|Conférence de presse
|
|
|Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo
|
Conférence de presse / sl le 22/12/2025 à 11:57
|
|
Carl Mallette - Coach de Rouen
Enzo Cantagallo - Défenseur de Marseille
Fabien Colotti - Attaquant de Marseille
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|
|
|
|Réactions sur l'article
|
|
|
|
|Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.