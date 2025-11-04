Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Marseille : les réactions d'après match. Suite à la victoire des Dragons de Rouen sur leur glace de l'île Lacroix face aux Spartiates de Marseille (4-1), retrouvez les réactions Michael Regush et Patrick Holway côté rouennais. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab / Sylvain Lefebvre le 20/09/2025 à 18:08 Tweeter Michael Regush #94 (attaquant des Dragons de Rouen)



Michael, quelles sont tes impressions sur ce match ? Vous avez connu un très bon départ et c'était ensuite plus compliqué pour finir avec cette victoire...

Photo : Alexandre Canivet Michael Regush (Rouen) Oui, je pense que dans ce championnat les voyages peuvent être rudes... Marseille a eu un long chemin pour venir ici. Je pense que nous avons su prendre l'avantage alors qu'ils sortaient à peine du bus. En deuxième période on a connu des soucis à cause des pénalités. Nous n'avons pas pu tenir le même rythme ni rechager les batteries. Nous voyons partir le momentum... La troisième période a été solide. Comme toujours, nous avons vu Mac (Carruth) jouer incroyablement bien, pendant les soixante minutes. Il a été excellent pour nous aider à gagner ce match.



Trois victoires en trois matches, c'est un départ parfait pour Rouen cette saison...

Oui, c'est incroyable. On veut avoir cette culture de la gagne que ce club connait déjà. Les supporters et les dirigeants du club attendent des victoires. Pour l'instant, cela se passe bien. Il faut construire là-dessus.



Ce que l'on peut voir depuis le début de la saison, c'est ta très bonne entente avec Chase Gresock, parce que vous vous connaissez bien. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un partenaire avec qui tu as des automatismes au moment de découvrir un nouveau club et un nouveau championnat ?

Oui, cela rend les choses beaucoup plus simples. Les gens ici sont vraiment très accueillants et la ville également. Le club prend bien soin de notre intégration. C'est très appréciable d'avoir un bon ami que tu connais depuis 8 ans maintenant (ndlr : depuis la saison 2017-18 en USHL avec les Youngstown Phantoms). Nous avons joué ensemble dans trois endroits différents (ndlr : Youngstown Phantoms, Miami University et Coventry). Cela nous aide clairement, que soit lui ou moi, à se sentir plus vite à l'aise sur la glace lorsque nous démarrons une saison.



Quelles sont tes premières impressions concernant la Ligue Magnus, notamment par rapport au championnat britannique où tu évoluais la saison dernière ?

Je ne sais pas si je peux mettre en avant des différences spécifiques entre les deux Ligues. La Ligue Magnus est un championnat de très bonne qualité. La tailles des glaces à l'air uniforme ici avec uniquement des patinoires olympiques alors qu'en Angleterre ça peut être différent en fonction de l'endroit où tu joues. Là où Chase et moi jouions l'an passé, c'était une glace au format NHL, qui est donc plus petite qu'à Rouen. Les joueurs de qualité sont très forts dans les deux Ligues. Je pense qu'il y a un peu plus de meilleurs joueurs français comparé aux joueurs britanniques. Il y a en tout cas plus de joueurs français dans chaque équipe. Je pense qu'il me faudrait bien une dizaine de matches supplémentaires ici pour pouvoir compléter ma réponse à cette question !



Est-ce que tu as déjà commencé à prendre des cours de français ?

J'essaye... C'est en cours. Je connais "un petit peu". C'est quelque chose dont j'ai envie pour pouvoir être plus à l'aise avec mes coéquipiers, pouvoir passer des commandes au restaurant, etc. Je viens de Colombie Britannique au Canada, on parlait un petit peu en français à l'école mais pas assez pour que je sois très bon.



Patrick Holway #2 (défenseur des Dragons de Rouen)



Patrick, quel est ton avis sur ce match où Rouen a très bien commencé avant de subir en peu plus ensuite notamment au deuxième tiers avec des infériorités numériques à gérer ?

Photo : Alexandre Canivet Patrick Holway (Rouen) Oui, nous avons effectivement réussi une très belle entame de match. En deuxième tiers, cela a été plus compliqué. On a essayé d'en faire un peu trop et ensuite on a dû tuer plusieurs pénalités. On a rectifié ça lors du troisième tiers, qui a lui aussi été plutôt bien réussi.



Tu as notamment eu beaucoup de temps de glace et certains de tes partenaires également en raison de quelques absences dans l'équipe. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue après ce match et après déjà trois rencontres cette saison ?

Non, pas trop en fait. Notre équipe est en très bonne forme physique. Nous sommes prêts pour maintenir cela dans les prochains matches.



Le prochain match va être important parce que ce sera à Angers, l'une des meilleures équipes du championnat. Tu les connais déjà un peu parce que Rouen les a affronté deux fois en préparation. Que penses-tu de ce match ? Ce sera difficile d'aller gagner là-bas ?

Oui, Angers est une bonne équipe. Mais je pense également que nous sommes une très bonne équipe. Il va falloir beaucoup travailler pour sortir vainqueur de ce match, nous avons hâte d'y être.



C'est ta première saison en France. Comment pourrais-tu décrire ta manière de jouer sur la glace ?

J'aime jouer dur en défense. Apporter du physique à l'équipe. J'aime bien me lancer dans la mêlée et également créer un peu d'offensive lorsque l'occasion se présente. Je cherche à maintenir ce cap et à aider l'équipe du mieux que je peux.



Pour finir, un petit mot sur la vie en France ?

C'est génial jusqu'à présent, je n'ai rien à redire. Je profite au maximum.

A venir en vidéo

Carl Mallette (entraîneur des Dragons de Rouen)



Enzo Cantagallo (défenseur des Spartiates de Marseille)



Luc Tardif (entraîneur des Spartiates de Marseille)



