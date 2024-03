Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Nice (M1) : les réactions En ouverture des playoffs 2024 de Synerglace Ligue Magnus, les Dragons de Rouen se sont largement imposés face aux Aigles de Nice (5-1) et mènent donc une victoire à zéro dans cette série. Retrouvez les réactions de Norbert Abramov (Nice), Rob Flick (Rouen) et du coach des Dragons Fabrice Lhenry en conférence de presse d'après-match. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 09/03/2024 à 12:21 Tweeter Norbert Abramov

(attaquant des Aigles de Nice)





Norbert, c'était une entrée en matière un peu difficile ce soir, mais qu'avez-vous pensé de ce premier match de playoffs ?



On savait qu'ils allaient venir fort, c'était sûr. Malheureusement, on n'a pas réussi à gérer nos moments faibles. On connaît la qualité offensive de Rouen et on leur a donné beaucoup trop de chances autour de nos cages pour espérer réussir à les tenir. Photo : Alexandre Canivet Norbert Abramov (Nice)



Comment est-ce que vous abordez cette série en sachant que Rouen est annoncé archi favori en ayant fini en tête de la saison régulière ? Nice a fini 8ème en se qualifiant en playoffs à la dernière journée...



On l'aborde avec le couteau entre les dents, c'est clair. On est conscients que cela va être compliqué. Maintenant, nous avons nous aussi des qualités à défendre. Il faut justement que l'on arrive à les montrer pour pouvoir espérer réussir à tenir Rouen et allez peut-être chercher quelques matches.



Est-ce que ces playoffs ne sont que du bonus pour Nice ? L'objectif était-il avant tout d'y participer ?



Alors l'objectif premier était certes les playoffs. Maintenant une fois que l'on y est, ce n'est plus que du bonus. Maintenant, on est là pour jouer et pour gagner. Si l'on aborde les matches en se disant que c'est Rouen et que nous n'avons aucune chance, cela ne sert à rien de se présenter. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est certes déçus de notre entrée en matière, mais demain est un nouveau jour. En playoffs, il y a quatre matches à gagner. Il va falloir que l'on se remobilise vite pour demain.



Est-ce qu'il y a des choses à travailler entre aujourd'hui et demain ? Une façon de gêner un peu plus Rouen ?



Bien sûr. Maintenant je pense que les coaches vont faire de la vidéo ce soir, cette nuit. Demain nous allons voir ça et il y aura clairement des ajustements à refaire. Quand on prend cinq buts et que l'on n'en marque qu'un seul, c'est qu'il y a des ajustements à faire. On va travailler là-dessus en espérant que demain cela se passe mieux. Il faudra rester disciplinés comme ce soir car on connaît le power play de Rouen. Maintenant, nous avons eu aussi nos chances en avantage numérique mais n'avons pas réussi à en mettre un. Cela fait partie des moments clés dans un match de hockey sur glace, surtout en playoffs. Si l'on était parvenus à en mettre un ce soir, c'est sûr que cela aurait pu changer la physionomie du match.



Rob Flick (attaquant des Dragons de Rouen)



Photo : Alexandre Canivet Rob Flick (Rouen)

Rob, qu'as tu pensé du match de ce soir ? C'est une belle performance pour Rouen ?



Oui. Je pense que notre équipe a été solide. Je ne pense pas que cela était notre meilleur hockey, mais c'était le premier match des playoffs. Tout le monde est vraiment excité et cela peut nous amener à faire des choses inhabituelles. Nous devons nous servir de ce match comme d'une bonne première étape pour aller de l'avant.



Tu as seulement pu jouer avec l'équipe depuis quelques semaines. Que penses-tu de l'alchimie entre toi et tes compagnons de trio Loïc (Lampérier) et Rolands (Vigners) ?



Tous les deux sont de bons joueurs. Je dois faire un peu mieux mon travail pour bien les trouver et envoyer le palet un peu plus dans leur crosse. Mais plus nous jouons de matches, plus je me sens à l'aise. Donc je pense que les choses ne peuvent que s'améliorer.



Tu démarres la saison presque directement par les playoffs. Comment se déroule le jeu en termes d'intensité sur la glace ?



J'ai eu la chance de pouvoir jouer quelques matches avant le début des playoffs pour pouvoir m'adapter et me sentir plus à l'aise. J'ai pu reprendre les bonnes habitudes sur la glace. J'aurais aimé disputer plus de matches avant, mais les playoffs sont les moments les plus excitants de la saison. Je me sens vraiment très chanceux d'être sur la glace en ce moment et d'être capable d'aider l'équipe.



Quelles sont tes premières impressions sur le hockey sur glace français ?



C'est cool, je suis très impressionné. Ça joue du bon hockey. Notre équipe en particulier m'a vraiment impressionné. Qu'il s'agisse des entraîneurs ou encore des gardiens de but, tout le monde travaille beaucoup et très bien. Nous nous entraînons en équipe et le staff technique nous demande de démontrer chaque jour aux entraînements. On s'entraîne dur.



Fabrice Lhenry (entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment après cette première victoire en playoffs



Satisfait, mais pas complètement non plus. Il y a parfois un peu trop de facilité. C'est bien de faire jouer ses partenaires, mais parfois il faut aussi savoir prendre ses responsabilités. Personne ne t'en voudras si tu prends un shoot sur la cage. Je pense que cela va venir et reste positif là-dessus.



Sur les axes de progression de l'équipe pour la suite



Jouer plus simple, par moments. Cela peut vouloir dire lancer plus à la cage. On a vu que l'on a déjà marqué des buts comme ça. Ce ne sont pas toujours des beaux buts, mais c'est ce qui compte. Il faut avoir cette mentalité de tueur quand on est dans le slot.



Sur le peu d'occasions offertes à Nice ce soir



C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chances de marquer. On sait qu'ils jouent sur les contres. Après leurs occasions sont plutôt dues à des erreurs de notre part. On a dû prendre trois ou quatre pénalités, sans qu'ils soient très dangereux non plus. Ils ont eu deux ou trois rebonds au premier tiers, mais dans l'ensemble je pense que tout le monde a oeuvré défensivement. C'est ce qu'il faut dans les playoffs.



Sur le besoin de confirmer cette victoire demain pour le match 2



C'est sûr. Nous avons l'avantage de la glace et il faut l'utiliser. Après, je pense que tout le monde dans l'équipe a pris conscience du fait que l'on jouait les playoffs. C'est important et c'est très bien. Je pense que notre quatrième ligne ce soir nous a amené énormément (ndlr : le trio Perret-Nesa-Hascak). Ils ont fait un très gros match. C'est aussi positif pour la suite.



Sur la rotation entre les quatre lignes d'attaque des Dragons



Quand on joue des matches en deux jours comme en ce moment, il faut essayer d'utiliser le maximum du banc. Ce soir, il n'y a pas eu beaucoup de coaching. Je trouve que la quatrième ligne a vraiment apporté. Il faut savoir récupérer pour demain. Je pense que tout le monde a dépensé la même énergie ce soir et cela sera encore plus important sur le long terme.



