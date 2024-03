Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Hockey sur glace - Rouen vs Nice (M2) : les réactions Au terme d'un match 2 plus accroché à l'île Lacroix, les Dragons de Rouen ont fait le break face aux Aigles de Nice (3-2) et se rendront sur la Côte d'Azur pour tenter de conclure la série. Retrouvez les réactions de Marc-André Lévesque (Nice), Christophe Boivin (Rouen) et du coach des Dragons Fabrice Lhenry en conférence de presse d'après-match. Rouen - L'île Lacroix, Hockey Hebdo Guillaume Schwab le 10/03/2024 à 09:56 Tweeter Marc-André Lévesque

Marc-André, est-ce qu'il y a du positif ce soir ? On a vu une équipe de Nice beaucoup plus accrocheuse sur la glace... C'est ce qu'il faut retenir de ce match ?



Photo : Alexandre Canivet Marc-André Lévesque (Nice) Oui certainement. En playoffs, il faut prendre tout ce qui est positif. Hier, nous n'avons pas joué notre meilleur match et avons perdu 5-1. Il fallait rebondir ce soir ici à Rouen. On sait que ce n'est pas facile, mais il faut s'accrocher et tenter le plus possible de les tenir jusqu'au bout. Je pense que c'est ce que l'on a fait ce soir, même si malheureusement on a perdu... Il y a beaucoup de positif ce soir.



Il y a eu beaucoup de travail entre hier et aujourd'hui ? On a senti que vous étiez plus agressifs sur la glace... On a vu une équipe de Nice bien regroupée et bien solide.



Oui, c'était le mot d'ordre entre hier et aujourd'hui. L'état d'esprit devait être différent. Hier on est venus avec beaucoup d'émotions, peut-être un peu trop d'émotions négatives. Aujourd'hui, le focus était vraiment de se recentrer sur nous, notre équipe. Amener une énergie positive. On savait que si l'on faisait cela on aurait au moins de meilleures chances de les accrocher.



Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi ce soir ?



Comme j'ai dit, je pense que c'est l'état d'esprit. On est venus plus préparés ce soir, avec la hargne. On voulait vraiment revenir à Nice avec 1-1 dans la série. Malheureusement ce n'est pas le cas, mais comme j'ai dit il y a beaucoup de positif. C'est presque une victoire pour nous ce soir, même si le score ne le dit pas.



Est-ce qu'il y a quelques regrets sur le scénario du match sachant qu'à la fin vous n'étiez pas très loin de revenir au score ?



Oui, mais on ne peut pas réécrire le match non plus. Avec des si on refait le monde. C'est frustrant, on aurait préféré qu'il reste un peu plus de temps. Maintenant, c'est à nous de mettre les bouchées doubles à Nice pour les deux prochains matches et on verra ce qui se passera.



Comment vous vous sentez physiquement ? Vous avez passé pas mal de temps à défendre, avec un gros temps de glace pour les défenseurs. C'est compliqué dans les jambes après ces deux premiers matches ?



Non, ça va. C'est les playoffs. On trouve le second souffle et l'énergie. On a fini huitièmes, on sait que ça va être dur contre Rouen. On joue avec l'énergie du désespoir, on n'a rien à perdre ! Il faut rester confiants, rester soudés tous ensemble. Il faut que l'on joue ce type de match là pour espérer gagner. On ne peut pas ouvrir le jeu contre Rouen, car forcément on ne gagnera pas. Pour espérer l'emporter, il faut que l'on ferme le jeu, que l'on prenne les contres et que l'on se crée nos chances.



Christophe Boivin

(attaquant des Dragons de Rouen)





Christophe, qu'est-ce que tu penses de la rencontre de ce soir ? C'était un peu plus compliqué qu'hier mais au final c'est une belle victoire aussi...



Photo : Alexandre Canivet Christophe Boivin (Rouen) Oui. C'est le résultat que l'on voulait d'être à deux zéro après les deux premiers matches ici. Cela a été un peu plus compliqué, mais on a eu nos chances, on est restés patients, puis on a su gagner le match.



Le jeu était un peu plus fermé et Nice s'est bien regroupé devant la cage. C'est plus compliqué quand le jeu est comme ça pour trouver la solution ?



Oui, c'est certain qu'ils restent bien compacts dans l'enclave pour limiter nos chances de marquer. Il faut que l'on trouve la faille et on a su marquer de gros buts comme à la fin avec le deuxième, puis le troisième but. C'est ce qui nous a donné la victoire.



Je vais revenir sur deux actions du match. La première est plutôt négative puisque tu perds le palet en zone défensive en avantage numérique juste avant l'égalisation niçoise. La seconde positive puisque c'est toi qui marque ensuite le second but rouennais. Comment as-tu vécu ces deux situations de jeu sur la glace ?



Ce sont des choses qui arrivent. C'est le palet qui a sauté un peu au-dessus de ma crosse... J'étais un peu déçu sur le coup, mais dans ces cas-là tu dois mettre cela derrière toi puis être concentré sur la fin de match. J'étais bien content d'aller chercher un gros but au troisième tiers.



On voit qu'avec Alex (Mallet) vous vous êtes bien retrouvés cette saison. Il y a tout de suite des automatismes. Vous marquez tous les deux ce soir. Tout se passe bien entre vous non ?



Oui, cela va bien. On a joué toute la saison dernière ensemble. Se retrouver et faire la différence en playoffs c'est exactement ce que nous voulons faire. On veut aider l'équipe à gagner les matches. En effet, nous avons une bonne connexion. J'espère que cela va continuer.



On voit aussi sur ces derniers matches que tu as l'air très en forme pour quelqu'un qui n'a quasiment pas joué de la saison. On sent que tu as fait une grosse préparation et que tu as déjà retrouvé l'ensemble de tes capacités de la saison dernière...



Oui, j'ai repris rapidement et je suis content. Au début c'était un peu plus difficile au niveau de la force dans les jambes, puis le cardio. Mais je me suis bien entraîné dès le mois de décembre au Canada. Quand je suis arrivé en janvier j'étais déjà un peu en forme. Le fait de retrouver le groupe, de reprendre le rythme, fait que cela va encore plus vite que je ne le croyais. J'en suis vraiment satisfait.



Donc du coup tu aimerais que la série se termine dès mercredi pour avoir plus de temps pour se préparer pour la suite ?



Oui. Ce que l'on veut, c'est de faire ça le plus court possible. On s'en va à Nice avec l'objectif de remporter les deux matches. On va d'abord commencer par mardi avant d'aborder celui de mercredi.



Fabrice Lhenry

(entraîneur des Dragons de Rouen)





Sur son sentiment après ce second succès rouennais



Victoire difficile. Je pense que l'on a eu la maîtrise du palet et que l'on a passé beaucoup de temps dans la zone offensive. On n'a pas donné beaucoup d'opportunités à l'équipe de Nice. Ils ont bien défendu et leur gardien a fait un bon match. Je pense que l'on manque d'opportunisme un peu comme hier. On se crée beaucoup d'occasions, mais ça ne veut pas tourner en notre faveur en ce moment. J'avais demandé aux joueurs de rester patients, de ne pas se frustrer non plus. Il fallait être attentifs aussi aux contres de l'équipe de Nice. Cela a été long à se dessiner.



Sur le suspense de la rencontre malgré la domination de son équipe



C'est vrai qu'on leur donne un but en power play suite à une petite erreur où le palet saute... Ils marquent également à la fin en avantage numérique, mais à cinq contre cinq on peut dire qu'ils n'ont pas eu de grosses occasions. Il y a eu un break au premier tiers et pas énormément de choses ensuite. C'est à nous de trouver justement le moyen de marquer plus rapidement et de tuer le match plus tôt. Ils se sont battus jusqu'au bout. On sait que cela va être le même genre de match et que cela va être compliqué là-bas. C'est bien aussi qu'ils nous montrent qu'ils sont là et que cela ne va pas être facile. Ils ne nous donneront rien et il va falloir être prêts pour aller jouer à Nice.



Sur la réaction niçoise suite au match de vendredi



On mène deux à zéro, mais ils nous ont prouvé ce soir qu'ils méritent leur place ici. Ils nous ont vraiment ennuyé jusqu'au bout. Là-bas cela va être chez eux et cela sera différent.



Sur les joueurs en manque de réussite dans l'équipe en ce moment, comme Anthony Rech par exemple



Je trouve plutôt que l'on joue avec trop de confiance, que l'on ne tire pas assez vite. On se complique un petit peu la vie et c'est cela qui nous fait défaut. On prend parfois trop de temps. Nice s'est bien battu, a toujours bloqué les tirs ou mis une crosse. Il faut prendre des décisions plus rapidement et parfois juste prendre sa chance plutôt que de jouer le jeu parfait.



Sur le bilan de ces deux premiers matches de la série à Rouen



Satisfait, car collectivement c'est sérieux. On n'a pas eu de power play hier mais ce soir on a pu voir. On est bien en place à quatre contre cinq, même si l'on prend ce but à la fin. Collectivement, il y a quand même de bonnes choses. On a pu réintégrer Sotnieks derrière. Petit à petit, cela se met en place, mais on peut encore être plus efficace.



Sur l'objectif de finir la série le plus vite possible



Ça l'est toujours. On sait que si l'on veut aller au bout il faut en gagner douze. Si l'on peut gagner les douze à la suite ce serait bien. On va déjà essayer de prendre le prochain match. C'est difficile d'en gagner quatre à la suite. Il faut bien voyager aussi pour espérer gagner. C'est sûr que si l'on arrive à conclure la série en quatre matches cela nous permettrait d'avoir un peu plus de repos et d'éviter peut être des blessures. C'est l'objectif, mais dans le sport rien n'est écrit à l'avance. On va d'abord penser au prochain match et après on verra.



