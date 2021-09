Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - 18ème Tournoi des Marmouzets U7 / U9 Source : Annonce de Chamonix La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 23/09/2021 à 17:00 Tweeter 18ÈME TOURNOI DES MARMOUZETS U9

23 & 24 OCTOBRE 2021 U9 : Joueurs nés en 2013, 2014 et 2015 surclassés



Samedi 23 octobre 2020 de 9h00 au Dimanche 24 octobre 2020 à 18h00

24 Equipes / Teams - mininum 9 matchs

Rencontre sur 1/ 3 de glace : Trois parties se jouent en même temps : 3 contre 3

Matchs on 1/3 ice : 3 games at the same time: 3 against 3



Composition des Équipes : 11 joueurs (9+2 GB ou 10+1 GB)

Number of players : 11 players (9+2 goalies or 10+1 goalie).



Frais d’inscription : par équipe 270€

Inscription : 270€ par équipe



Frais de repas : 525€ par équipe (11 joueur/gardiens + 3 adultes)

3 repas obligatoires à la patinoire le samedi midi et soir, dimanche midi, collations et un panier repas en partant.

Meal fees : 525€ per team (11 players/goalies + 3 adults)

3 compulsory meals taken at the rink saturday lunch and dinner, sunday lunch, snacks and a departure picnic





Hébergement : Nous vous proposons des formules d'hébergement dans la Tour 2 a côté de la patinoire (seulement pour équipes et accompagnants dans la limite de disponibilité - 80 lits totales)

-

Priorité aux équipes qui réserve pour 2 nuitées - 20€ par personne par nuit pour nuitée et pdj (faut amener un sac de couchage et oreiller et donner une caution de 50€ pour le nettoyage par équipe)

Sinon vous pouvez contacter un partenaire d'hébergement du tournoi pour avoir des prix (liste en pj)



Accomodation : We offer accommodation options in the Tower 2 next to the ice rink (only for teams and accompanying persons within the limit of availability - 80 beds).

-

Priority to the teams that books for 2 nights - 20 € per person per night for bed and breakfast (bring a sleeping bag and pillow and give a refundable cleaning deposit of 50 € per team).

Otherwise you can contact one of our accommodation partners (list below).



Lien pour inscription

https://chamonixhockeyclub.com/tournois/apercu/18/18eme-tournoi-des-marmouzets-u9-23-24-oct-2021-u9



U7 : Joueurs nés 2015 et 2016



Lundi 25 octobre 2021 de 9h00 a 18h00

16 Equipes / Teams - 7 matchs

Rencontre sur 1/ 3 de glace : Trois parties se jouent en même temps : 3 contre 3

Matchs on 1/3 ice : 3 games at the same time: 3 against 3



Composition des Équipes : 11 joueurs (9+2 GB ou 10+1 GB)

Number of players : 11 players (9+2 goalies or 10+1 goalie).



Frais d’inscription : pour une équipe 200 € et pour deux équipes 350€ (maximum 2 équipes)

Inscription : 200 € for 1 team or 350€ for 2 teams (max 2 teams)



Frais de repas : 225€ par équipe (11 joueur/gardiens + 3 adultes)

dimanche repas de midi, collation et un panier repas en partant.

Meal fees : 225€ per team (11 players/goalies + 3 adults)

sunday lunch, snacks and a departure picnic





Hébergement : Nous vous proposons des formules d'hébergement dans la Tour 2 a côté de la patinoire (seulement pour équipes et accompagnants dans la limite de disponibilité - 80 lits totales). 20€ par personne par nuit pour nuitée et pdj (faut amener un sac de couchage et oreiller et donner une caution de 50€ pour le nettoyage par équipe)

Sinon vous pouvez contacter un partenaire d'hébergement du tournoi pour avoir des prix (liste en pj)

-

Accomodation : We offer accommodation options in the Tower 2 next to the ice rink (only for teams and accompanying persons within the limit of availability - 80 beds). 20 € per person per night for bed and breakfast (bring a sleeping bag and pillow and give a refundable cleaning deposit of 50 € per team).

Otherwise you can contact one of our accommodation partners (list below)



Lien pour inscription

