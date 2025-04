Hockey en Europe Hockey sur glace - 2 Liga : Tábor champion Les Tábořan remportent le titre de 2 liga et sont promus en Maxa Liga Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2025 à 13:01 Tweeter hctabor.com Tábor est champion de 2 Liga et monte en Maxa Liga

Tábor équipe phare de la 2 Liga (troisième division tchèque) depuis plusieurs saisons a surclassé une fois encore la poule ouest avec dix points d'avance sur son dauphin Příbram. Au premier tour, les coqs n'ont pas tremblé pour se défaire du huitième, Ústí nad Labem en trois manches sèches

Au deuxième tour, Hronov ne pouvait pas plus faire douter les Tábořan et s'inclinait aussi sans prendre une victoire.

En demi-finale, Tábor retrouvait les Orli Znojmo, relégués de l'an dernier et qui voulaient remonter immédiatement. Les coqs remportaient les trois premiers matchs dont les deux à domicile très largement. Les Aigles gagnaient le match 4 évitant le balayage et infligeant aux Tábořan leur premier revers. De retour à domicile, les coqs renouaient avec la victoire et se qualifiaient pour la finale.

En finale, Tábor croisait le fer avec Havířov, leader de a poule est, qui ont éliminé Hodonín 3-0 au premier tour, Šumperk en quatre manches en quarts et Příbram également en quatre parties en demi-finale. Le AZ se retrouvait pour sa deuxième finale consécutive et cette fois espérait bien de sortir du troisième échelon.

Dans un premier match très serré, Tábor l'emportait en prolongation. Au deuxième match, Havířov l'emportait plutôt nettement 5-3. Les coqs frappaient ensuite très fort à l'extérieur en remportant les deux matchs 3-1 et 4-3. Les Tábořan ne tremblaient pas à domicile pour finir le travail et gagnaient le cinquième match 3-2 en prolongation sur un but de Jakub Matei qu'on a vu évoluer à Nice entre 2020 et 2022.

Tábor remporte le titre de champion de 2 liga, trois ans après son titre de 2022. Mais cette année là, il y avait un barrage contre le dernier de la 1 Liga et les coqs l'avaient perdu les privant de montée. Cette fois, la montée est automatique et Tábor évoluera en Maxa Liga l'an prochain en remplaçant les Jestřábi Prostějov relégués. Les Tábořan retrouvent le deuxième niveau après neuf ans d'absence, puisqu'ils l'ont quitté en 2016. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











