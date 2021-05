Transferts 2021/2022 : Nice (Les Aigles) Hockey sur glace - 4 signatures : Nice fait le plein des gardiens Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Les aigles de Nice Source : Communiqu des Aigles de Nice La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 13/05/2021 11:45 Tweeter

Communiqué des Aigles de Nice

"

Nos cages seront bien gardées cette saison !

Pas une, mais bien 4 recrues qui formeront une réelle équipe à part entière pour protéger nos buts cette saison ! La première et pas des moindres Antoine Bonvalot 27 ans, 1,80m viendra prendre place dans les buts niçois. Il est notamment passé par Briançon, Brest, Grenoble ou encore Anglet la saison dernière avant de poser bagages dans la plus belle des régions du monde la Côte d’Azur. 2 ème recrue Branislav Bernat jeune slovaque de 23 ans qui a fait ses classes au HK Martin va aussi élire domicile sur la Côte d’Azur pour la saison prochaine. 3 ème recrue est c’est un visage que vous connaissez déjà, en effet Dorian Rollet qui faisait partie de l’effectif de la D3 Alors oui 3 gardiens c’est déjà bien, mais que serait une équipe sans capitaine ? Rien !

C’est pour cela que nous avons choisi cette fois-ci d’étoffer notre staff et pas avec n’importe qui, Sebastien Beaulieu supervisera les gardiens et analysera leur match pour les rendre toujours plus performants ! On ne devrait pas trop avoir à changer les filets la saison prochaine du côté niçois !

"

