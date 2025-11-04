Ligue Magnus Hockey sur glace - 6ème journée - Marseille vs Briançon REPORTE La rencontre prévue initialement le 30 septembre est décalée au mercredi 01 octobre. ! Source : Communiqué de Marseille / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 18/09/2025 à 17:26 Tweeter









