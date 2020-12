Ligue Magnus Hockey sur glace - 99 Histoires du Hockey par Wayne Gretzky La grandeur dune carrire ne rside pas dans les statistiques, mais dans les histoires qui lentourent Je ne pense pas tre aujourdhui si diffrent de lenfant que jtais, fascin par les histoires de ces durs cuire, sortis de petits villages, et partis la conqute du monde pour finir par entrer dans lHistoire. Et ce gamin ntait pas diffrent de ceux daujourdhui. Tous autant que nous sommes, nous aimons ces histoires, elles nous faonnent. Source : Talent Editions / Mdia Sports Loisirs La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 01/12/2020 11:54 Tweeter





Votre livre de NOËL



Wayne Gretzky, « The Great One », figure légendaire du hockey sur glace, nous plonge dans les grands moments de sa carrière et de l’histoire du hockey.



Des premiers matchs sur glace naturelle, à travers son âge d’or, pendant lequel Howe, Richard, Béliveau, Hull, Orr et Esposito ont défini la grandeur, sans oublier les fameuses dynasties de Montréal, New York et Edmonton et les plus grands affrontements internationaux, Gretzky nous emmène sur la patinoire et dans les vestiaires pour partager des histoires inédites sur les grands joueurs et personnages de ce sport.



Mentors, héros, coéquipiers, rivaux – célèbres ou moins connus –, il nous raconte avec passion l’histoire de ces personnes qui l’ont inspiré. Le regard unique d’un grand joueur, et 99 des plus belles histoires du hockey.





Disponible en librairie



