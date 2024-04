Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - A un point du bonheur. CM - Division 1A - Femmes Il ne manque plus qu'un point aux Bleues pour accéder à l'élite mondiale du hockey féminin ! La Hongrie représente le dernier défi de ce mondial. En cas de victoire ou défaite en prolongations, les Bleues seraient promues en élite. En cas de défaite dans le temps réglementaire, il faudrait miser sur la défaite surprise de la Norvège en temps réglementaire, pour obtenir le précieux sésame. Le plus simple est donc de s'imposer et les Bleues tiennent leur destin entre leurs mains ! Source : Média Sports Loisirs / sc Stéphane Claudez Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2024 à 10:04 Tweeter



5ème journée (27/04/24)

12h30 Norvège - Corée du Sud :

16h00 Hongrie - France :

20h25 Autriche - Pays Bas :







Classement



1. France 10 pts

2. Norvège 9 pts

-----------------------

3. Hongrie 8 pts

4. Autriche 5 pts

5. Pays Bas 4 pts

----------------------

6. Corée du Sud 0 pt



1ère journée (21/04/24)

Pays Bas - France : 1 - 5 (Barbirati, Huot-Marchand, Villiot X2, Duvin)

Corée du Sud - Hongrie : 0 - 2

Norvège - Autriche : 3 - 2



2ème journée (22/04/24)

Hongrie - Pays Bas : 2 - 0

France - Norvège : 3 - 4 tab (Rozier, Aurard, De Serres)

Autriche - Corée du Sud : 6 - 0



3ème journée (24/04/24)

Hongrie - Norvège : 1 - 2 tab

Corée du Sud - Pays Bas : 1 - 3

France - Autriche : 5 - 3 (Duvin X3, Rozier, Nonnenmacher)



4ème journée (26/04/24)

France - Corée du Sud : 5 - 0 (Quarto X2, Simon, Villiot, Cedelle)

Pays Bas - Norvège : 0 - 1 tab

Autriche - Hongrie : 3 - 2 tab





© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news StephLions69 a écrit le 27/04/2024 à 12:26 De très bons résultats sur la glace de la part de nos bleues ! Plus qu'un point à glaner pour sportivement accéder à l'élite. Allez les filles on est avec vous, faites nous plaisir et faites vous plaisir ! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo