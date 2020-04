Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Boulogne (ACBB) (Les Tigres) Hockey sur glace - ACBB recrute un Entraîneur Hockey Mineur (CDI) Club historique du hockey français, l’ACBB Hockey sur Glace est aujourd'hui reconnu pour la qualité de sa formation et les nombreux joueurs qui sont sortis de ses rangs. Le club souhaite renforcer son staff en recrutant un Entraîneur afin de contribuer à son développement . Source : Annonce de l'ACBB La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2020 à 11:15 Tweeter ACBB Hockey sur Glace

Recrute un Entraîneur Hockey Mineur (CDI)

Contexte Près de 400 licenciés avec un augmentation constante

Un important vivier de licenciés en U7-U9, 2 équipes U11 et U13

Des équipes U15, U17 et U20 évoluant en Elite en entente avec Meudon Hockey Club.

Les U15 ont atteint le carré final du championnat de France 2018-2019 .

Une grosse densité de clubs dans la région Ile de France qui facilitent les déplacements et l’organisation des rencontres.

Un programme en place à consolider et à renforcer : 3 stages par saison dont un de reprise dans les Alpes, une Tournée de matchs à Prague en février (2 équipes U11 et U13), la participation à des tournois internationaux (Kids Cup Mannheim, La Chaux-de-Fonds…).

Une section aux finances saines adossée au plus grand club omnisport de France.

Un dynamisme des adhérents avec l’organisation notamment de la Boulbi Cup en mai : tournoisU7, U9, U11 et U13 accueillant des clubs étrangers. Profil recherché



Entraîneur diplômé (DEJEPS) à la recherche d’un club dynamique, éducateur dans l’âme vous avez

l’ambition de former et de développer les jeunes joueurs du club. Force de proposition, vous apporterez

vos idées, votre savoir-faire au club et collaborez avec l’équipe en place.



Principales missions Participation au recrutement et à la fidélisation des joueurs

Mise en place du programme sportif et de la planification annuel pour chaque catégorie avec le staff

Préparation et animation des séances d'entraînement sur glace et hors glace

Organisation de stages, tournées et tournois avec le staff

Participation aux réunions avec les institutions (Omnisports, Ligue, Fédération...)

Contribution aux projets de développement du club et de l’entente Contrat en CDI - Rémunération attrayante selon profil.

Localisation : Boulogne-Billancourt

Logement : Aide à l’installation pour un recrutement hors IDF.

Contact : CV, Lettre de motivation et références sont à transmettre à Pierre Pochon

pierre.pochon.acbb@gmail.com



