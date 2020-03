Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Affluences: Suisse Leader ! Le CP Berne est le premier européen en terme d'affluence ! Source : IIHF Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2020 à 14:50 Tweeter Yves Seira (archives) La Section Ouest participe à chaque matchs du LHC Selon la Fédération internationale de hockey sur glace, au 15 mars 2020, la PostFinance Arena est leader de la fréquentation (en moyenne 16'237 spectateurs) durant sa saison régulière.



Le SKA St-Pétersbourg et ses 13'594 visiteurs pointent à la première place de Kontinental Hockey League, second overall européen. Ce duo de tête Bern-St-Pétersbourg est le même que formé l'année passée (



Les troisièmes, ce sont Cologne et sa ‎Lanxess Arena, qui gagnent une place (13'333 spect.) et passe devant la Mercedes-Benz Arena de Berlin (12'901 spect.). Le Top 5 est clot par un troisième allemand, 11'891 personnes en moyenne, les Adler Mannheim et leur SAP Arena.



Le premier Biélorusse est suivi par le premier Suédois et du premier Tchèque. Le second helvète et le second Russe, suivent pour terminer le Top 10, dont voici le classement:



1. SC Bern (PostFinance Arena)

2. SKA St. Petersburg (Palais des Glaces)

3. Kölner Haie (Lanxess Arena)

4. Eisbären Berlin (Mercedes-Benz Arena)

5. Adler Mannheim (SAP Arena)

6. Dynamo Minsk (Minsk-Arena)

7. Frölunda Göteborg (Frölundaborg)

8. Sparta Prague (O2 Arena)

9. ZSC Lions (Hallenstadion)

10. HK Spartak Moscow (CSKA Arena)



Julien Druvent (archives) Les Vernets font partie du Top 40 européen d'influences Dans les 50 premiers, se trouvent neufs patinoires de National League: Berne, Zürich (9e, 9'349), Lausanne (13e, 8'548), Zug (21e, 6'848), Fribourg (35e, 6'183), Genève (38e, 6'042), Bienne (41e, 5'933), Lugano (42e, 5'916) et Langnau (5'780). Le meilleur "saut" suisse, c'est celui du Lausanne HC, passant de la 27e au 13e rang.



Parallèlement, la National League (7'074), la Deutsche Eishockey Liga (6'523) et la Kontinental Hockey League (6'486) occupent le podium des ligues les plus fréquentées entre les continent européens et asiatiques. La Synerglace Ligue Magnus occupe la 10e place avec 1'940 spectateurs en moyenne.



En deuxième divison, c'est la Deutsche Eishockey Liga 2 qui occupe la première place (2'855), suivi de la HockeyAllsvenskan (Suède, 2'606) de et la Swiss League (Suisse, 1'799). La VHL russe, la Chance Liga tchèque et la Mestis finlandaises compte en moyenne entre 764 et 1568 spectateurs par matchs.











