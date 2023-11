Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS AHL Hockey sur glace - AHL : La passe de trois pour le Rocket Le Rocket de Laval jouait ce mardi soir contre le Sénateur de Belleville, un match pour confirmer la bonne forme de l’équipe depuis quelque match. Et l’occasion de confirmer chez eux a la place bell. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction Valentin Ochlust Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2023 à 11:29 Tweeter

A la suite le Rocket s’écroule dans le reste de ce tiers avec 3 autres buts encaissés, 4-0 pour Belleville au bout de 18 minutes.

Une lueur d’espoir à la fin de cette période avec le but de Brandon Gignac assisté par Mitchell Stephens et Sean Farrell.



En début de second tiers le gardien partant Jakub Dobes cède sa place au gardien Américain Strauss Mann, la seconde fois que Dobes sort en court de match pour Mann depuis le début de la saison. De quoi certainement relancé le débat sur le gardien partant du Rocket de Laval.

Dans ce tiers ça va mieux pour Laval qui sort la tête hors de l’eau grâce notamment à son gardien mais également Olivier Galipeau, assisté par Brandon Gignac et Joshua Roy, et aussi William Trudeau, assisté lui par Nicolas Beaudoin et Philippe Maillet, qui marquent en à peine 20 secondes d’intervalle le deuxième et troisième but pour Laval. 4-3 donc pour le sénateur de Belleville à la fin de ce second tiers.



En troisième tiers le Rocket est impérial et continu à dominer le match cela va se concrétiser en début de tiers, en effet à peine trente seconde de jeu c’est Sean Farrell aidé par Brandon Gignac qui commence par créer l’égalité entre Laval et Belleville.

Ensuite c’est Mitchell Stephens assisté par Tobie Bisson qui enfonce le premier clou dans le cercueil de Belleville 5-4 pour Laval. Et enfin Tobie Bisson encore lui finit le travail aidé par Lucas Condotta et Joel Armia 6-4 pour le Rocket de Laval score final.



