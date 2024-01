Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS NHL : National Hockey League - AHL Hockey sur glace - AHL : Laval retrouve la victoire Le Rocket était opposé au Crunch de Syracuse pour une double confrontation, vendredi et samedi, à domicile dans une place Bell pleine à craquer. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction Valentin Ochlust Posté par Hockey Hebdo le 05/01/2024 à 06:51 Tweeter C’est dans ce contexte donc que les Rocket qui commencent à avoir de meilleurs résultats, trois victoires lors des cinq derniers matchs, retrouvent l’un de ses rivaux de conférence les Crunch de Syracuse. Les Crunch qui sont deuxième et Laval toujours dernier avant cette double confrontation.

Dans ce premier match opposant les deux équipes nous assistons à un match serré entre les deux équipes 1-1 à la fin de la première reprise. Avec un avantage pour le Crunch qui mène au niveau des occasions avec 9 tirs contre 5 pour Laval.

En deuxième reprise c’est toujours Syracuse qui domine au niveau des tirs avec 11 occasions contre 8 pour la Rocket, c’est néanmoins le club école du Canadien qui prend les devants dans ce match avec un but d’avance. Ça fait 2-1 pour Laval.

Dans la troisième période, toujours le Crunch devant en terme d’occasions mais cela n’a pas suffi, le Rocket remporte le match 3-2.

Syracuse s’est montré dans cette rencontre beaucoup plus indiscipliné que Laval avec total 30 minutes de punitions contre 20 pour le Rocket.



Le lendemain nous retrouvons les mêmes protagonistes sur la glace dans une place Bell toujours remplis.

Cette fois ci une rencontre largement dominé par Laval qui profite encore là du manque de discipline de son adversaire pour prendre les devants 2-0 en premier tiers.

Dans le deuxième tiers le Rocket continu comme en première avec deux nouveaux buts inscrit portant le score à 4-0.

Enfin en troisième reprise le Crunch marque mais cela ne sera pas suffisant et le club école du Canadien l’emporte 4-1 dans ce deuxième match en 2 jours.

31 lancers pour Laval contre 26 pour Syracuse. Notons encore un manque de discipline du côté du Crunch avec 31 minutes de pénalité contre 19 pour Laval.



Cette double confrontation victorieuse fait du bien au rocket qui en profite pour passer devant Utica Comets au classement et ainsi quitter la dernière place de leur division. A noter cependant que Utica compte néanmoins 3 matchs en moins par rapport au rocket.



Cette double confrontation victorieuse fait du bien au rocket qui en profite pour passer devant Utica Comets au classement et ainsi quitter la dernière place de leur division. A noter cependant que Utica compte néanmoins 3 matchs en moins par rapport au rocket.

Laval qui jouera ses trois prochains matchs contre cette même équipe du Comets compte bien surfer sur cette bonne dynamique de 4 victoires lors de ces 5 dernières rencontres et ainsi creuser l'écart avec Utica en fond de classement.











