Hockey dans le Monde Hockey sur glace - AHL : Le rocket de Laval retrouve la victoire ! Le rocket était en déplacement à Winnipeg pour une double confrontation contre le Moose du Monitoba. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction Valentin Oschlut - Montréal Posté par Hockey Hebdo le 14/11/2023 à 09:30 Tweeter Après un match plus que convainquant dimanche soir remporté par le rocket 6-2, avec notamment des buts de Logan Mailloux ou encore Joshua Roy.



Le club école du Canadien récidivent ce lundi en l’emportant cette fois ci 5 buts a 2 avec encore un but de Joshua Roy qui en est déjà a 7 buts en 9 assistances en 12 matchs.

Ce qui en fait indéniablement l’homme fort de Laval en ce début de saison et l’un des attaquants les plus prolifique de la ligue. Seize point marqué pour l’attaquant du Rocket, le quatrième meilleur total de la ligue.



En ce début de saison le rocket connaît un léger mieux avec 3 victoires lors de ses 4 derniers match.



Laval est pour le moment toujours derniers de sa conférence mais la saison est encore longue, espérant que le Rocket a enfin lancé la sienne pour de bon.



Début de réponse ce mercredi contre les Sénateurs de Belleville.

