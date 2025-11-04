Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - AMICAL - Cardiff s'impose face à Gap Cardiff s'est imposé à l'occasion de leur seconde match de préparation face aux Rapaces de Gap. Source : Communiqué de Gap La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 18/08/2025 à 06:24 Tweeter







Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image













