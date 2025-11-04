Hockey en France : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - AMICAL - Gap s'incline à Cardiff ! Les Rapaces se sont inclinés à l'occasion de leur premier match de préparation face à la solide équipe de Cardiff. Source : Communiqué des Rapaces de Gap La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/08/2025 à 07:15 Tweeter









Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image













© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











