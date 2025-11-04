Hockey en France Hockey sur glace - Amical - Les Drakkars s'imposent à Meudon Victoire des Drakkars chez les Comètes pour son premier match amical de la saison 2025-2026 Source : Communiqué de Caen La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 12/09/2025 à 07:00 Tweeter







© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











