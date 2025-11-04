|
|Hockey en France
|
|Hockey sur glace - Amicaux - Grosse journée MAGNUS - Le programme
|
|Cinq matchs pour 8 clubs de la Magnus au programme de ce vendredi 29 août !
|
|
|Source : Média Sports Loisirs
|
La rédaction / cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 29/08/2025 à 09:30
|
|
RENCONTRES PREPARATOIRES
du vendredi 29 août 2025
|Vendredi 29
|Gap Rapace Cup - 20h00
|Gap vs Bordeaux
|0-0
|Anglet - 18h30
|Anglet vs Briançon
|0-0
|Angers - 20h30
|Angers vs Rouen
|0-0
|Cergy - 20h00
|Cergy vs UQTR
|0-0
|Glasgow
|Glasgow vs Marseille
|0-0
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|