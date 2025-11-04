Hockey en France Hockey sur glace - Amicaux - Grosse journée MAGNUS - Le programme Cinq matchs pour 8 clubs de la Magnus au programme de ce vendredi 29 août ! Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 29/08/2025 à 09:30 Tweeter RENCONTRES PREPARATOIRES

du vendredi 29 août 2025

Vendredi 29 Gap Rapace Cup - 20h00 Gap vs Bordeaux 0-0 Anglet - 18h30 Anglet vs Briançon 0-0 Angers - 20h30 Angers vs Rouen 0-0 Cergy - 20h00 Cergy vs UQTR 0-0 Glasgow Glasgow vs Marseille 0-0





