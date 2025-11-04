 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Hockey en France
Hockey sur glace - Amicaux - Grosse journée MAGNUS - Le programme
 
Cinq matchs pour 8 clubs de la Magnus au programme de ce vendredi 29 août !
 
Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 29/08/2025 à 09:30
RENCONTRES PREPARATOIRES 
du vendredi 29 août 2025
 
Vendredi 29 Gap Rapace Cup - 20h00 Gap vs Bordeaux 0-0
Anglet - 18h30 Anglet vs Briançon 0-0
Angers - 20h30 Angers vs Rouen 0-0
Cergy - 20h00 Cergy vs UQTR 0-0
Glasgow Glasgow vs Marseille 0-0



Photo hockey Amicaux - Grosse journée MAGNUS - Le programme - Hockey en France
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 