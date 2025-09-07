|
|Hockey sur glace - AMICAUX - PROGRAMME DU W-END - 6 et 7 /09/25
|Programme des rencontres préparatoires du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025.
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / cs
Hockey Hebdo
|le 06/09/2025 à 11:00
RENCONTRES PREPARATOIRES
du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025
|Samedi 6
|Asnière - 19h30
|Asnières vs Compiègne
|0-0
|Clermont - 18h00
|Clermont vs Toulouse
|0-0
|Vaujany - 20h00
|Vaujany vs Villard
|0-0
|Viry - 18h00
|Evry Viry vs Rouen2
|0-0
|Roanne - 19h00
|Roanne vs Lyon
|0-0
|Megève - 19h30
|Mt Blanc vs HCMP
|0-0
|Valence
|Valence vs Montpellier
|0-0
|Cholet - 19h45
|Cholet vs La Roche/yon
|0-0
|Marseille
|Marseille vs Gap
|0-0
|Liège - 19h30
|Liège vs Valenciennes
|0-0
|Tournoi d'EPINAL - 16h30
|Strasbourg vs Meudon
|0-0
|Tournoi d'EPINAL - 19h45
|Epinal vs Châlons
|0-0
|Tournoi de Valpellice (Italie)
|Varese vs Briançon
|0-0
| Dimanche 7
|Berlin - 19h00
|Berlin vs Grenoble
|0-0
|Dimanche 7
|Riviera Cup - Nice - 18h00
|Nice vs Gap
|0-0
|Lyon - 15h00
|Lyon vs Villard
|0-0
|Angers - ?
|Angers vs Bordeaux
|0-0
|Rouen - 16h00
|Rouen vs Amiens
|0-0
|Tournoi d'EPINAL - 13h00
|Châlons vs Meudon
|0-0
|Tournoi d'EPINAL - 16h45
|Epinal vs Strasbourg
|0-0
|Valencienne - 17h40
|Valencienne vs- Liège
|0-0
|Viry - 18h20
|Ery Viry vs Champigny
|0-0
