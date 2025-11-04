|
|Hockey en France
|Hockey sur glace - Amicaux - Résultats complets de ce w-end
|Résultats des rencontres préparatoires de ce samedi 30 et dimanche 31 août 2025.
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 01/09/2025 à 03:36
RENCONTRES PREPARATOIRES
du samedi 30 et dimanche 31 août 2025
| Samedi 30
|Grenoble - 20h15
|Grenoble vs EV Zug
|1 - 5
|Samedi 30
|Gap - Rapace Cup - 20h00
|Nice vs Bordeaux
|2 - 3
|Rouen
|Rouen2 vs Evry Viry
|0-0
|Anglet - 18h30
|Anglet vs Briançon
|2 - 3 Prl
|Guildford (GB)
|Guildford vs Amiens
|1 - 2 Tab
|Glasgow
| Glasgow vs Marseille
|5 - 4 Prl
|Valence
|Valence vs Vaujany
|7 - 4
|Dimanche 31
|Cergy - 16h00
|Cergy vs Angers
|0 - 2
|Nottingham (GB)
|Nottingham vs Amiens
|6 - 0
|Gap - Rapace Cup - 18h30
|Gap vs Nice
|1 - 3
