Ligue Magnus
Hockey sur glace - Amicaux - Résultats d'hier et programme d'aujourd'hui !
 
Résultats des rencontres préparatoires du jeudi 4 et programme de ce vendredi 5 septembre 2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2025 à 04:06
RENCONTRES PREPARATOIRES 
du jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2025
 
Date Lieu et heure Equipes Score
Jeudi 4 Chamonix - 20h00 Chamonix vs EHC Visp 3 - 4
Briançon - 20h00 Briançon - Nice 1 - 4
  Vendredi 5 BremerHaven - 19h30 BremerHaven vs Grenoble 0-0
Vendredi 5 Bordeaux - 20h15 Bordeaux vs Angers 0-0
Cergy - 20h30 Cergy vs Amiens 0-0
Tournoi d'EPINAL - 16h30 Châlons vs Strasbourg 0-0
Tournoi d'EPINAL - 20h15 Epinal vs Meudon 0-0
Tournoi de Valpellice (Italie) Valpelisse vs Briançon 0-0



