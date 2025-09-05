|
|Ligue Magnus
|
|Hockey sur glace - Amicaux - Résultats d'hier et programme d'aujourd'hui !
|
|Résultats des rencontres préparatoires du jeudi 4 et programme de ce vendredi 5 septembre 2025.
|
|
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
|
La rédaction / cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 05/09/2025 à 04:06
|
|
RENCONTRES PREPARATOIRES
du jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2025
|Date
|Lieu et heure
|Equipes
|Score
|Jeudi 4
|Chamonix - 20h00
|Chamonix vs EHC Visp
|3 - 4
|Briançon - 20h00
|Briançon - Nice
|1 - 4
| Vendredi 5
|BremerHaven - 19h30
|BremerHaven vs Grenoble
|0-0
|Vendredi 5
|Bordeaux - 20h15
|Bordeaux vs Angers
|0-0
|Cergy - 20h30
|Cergy vs Amiens
|0-0
|Tournoi d'EPINAL - 16h30
|Châlons vs Strasbourg
|0-0
|Tournoi d'EPINAL - 20h15
|Epinal vs Meudon
|0-0
|Tournoi de Valpellice (Italie)
|Valpelisse vs Briançon
|0-0
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|