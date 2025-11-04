 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - AMICAUX - Résultats de ce vendredi et programme w-end.
 
Résultats des rencontres de ce vendredi 22 et la suite du programme des samedi 23 et dimanche 23 août 2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 23/08/2025 à 04:23
RENCONTRES PREPARATOIRES à la SAISON 2025-2026
 
Date Lieu et heure Equipes Scores
Vendredi 22 Riviera Cup - Nice - 20h00 Nice vs Briançon 2 - 1
Angers - 20h30 Angers vs Cergy 3 - 2
Anglet - 20h00 Anglet vs Bordeaux 1 - 4
Samedi 23 Grenoble -  20h00 Grenoble vs Chamonix 0 - 0
Rouen - 20h00 Rouen vs UQTR 0 - 0
Riviera Cup - Gap - 20h00 Gap vs Marseille 0 - 0
Krefeld (All.) Krefeld vs Amiens 0 - 0
Dimanche 24 Riviera Cup - Nice - 19h00 Nice vs Marseille 0 - 0
Duisburg (All.) Duisbourg vs Amiens 0 - 0
Bordeaux - 20h15 Bordeaux vs Anglet
 		 0 - 0
 
 
