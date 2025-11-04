 
Hockey en France
Hockey sur glace - AMICAUX - RESULTATS de la soirée du 25 août
 
Résultats des deux rencontres de ce mardi 25 août 2025
 
Source : Média Sports Loisirs
Posté par Hockey Hebdo le 26/08/2025 à 23:40

Photo hockey AMICAUX - RESULTATS de la soirée du 25 août - Hockey en France
 
 
Mardi 26 août Angers - 20h30 Angers vs UQTR 1 - 3 (0-0 1-2 0-1)
Cergy - 20h00 Cergy vs Rouen 5 - 2 (3-0 0-1 2-1)
 
 
 
