Hockey en France Hockey sur glace - AMICAUX - RESULTATS de la soirée du 26 août Résultats des deux rencontres de ce mardi 26 août 2025 Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 26/08/2025 à 23:40



Mardi 26 août Angers - 20h30 Angers vs UQTR 1 - 3 (0-0 1-2 0-1) Cergy - 20h00 Cergy vs Rouen 5 - 2 (3-0 0-1 2-1) Olten Olten vs Chamonix 2 - 3

Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

