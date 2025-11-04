Accueil
Hockey sur glace - AMICAUX - RESULTATS de la soirée du 26 août
Résultats des deux rencontres de ce mardi 26 août 2025
La rédaction / cs
le 26/08/2025 à 23:40
Mardi 26 août
Angers - 20h30
Angers vs
UQTR
1 - 3
(0-0 1-2 0-1)
Cergy - 20h00
Cergy
vs Rouen
5 - 2
(3-0 0-1 2-1)
Olten
Olten vs
Chamonix
2 - 3
