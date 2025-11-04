Ligue Magnus Hockey sur glace - AMICAUX - Résultats de samedi et vendredi et programme de ce dimanche Résultats des rencontres de ces Samedi 23 et vendredi 22 et programme de ce dimanche 24 août 2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 24/08/2025 à 03:02 Tweeter RENCONTRES PREPARATOIRES à la SAISON 2025-2026

Date Lieu et heure Equipes Scores Vendredi 22 Riviera Cup - Nice - 20h00 Nice vs Briançon 2 - 1 Angers - 20h30 Angers vs Cergy 3 - 2 Anglet - 20h00 Anglet vs Bordeaux 1 - 4 Samedi 23 Grenoble - 20h00 Grenoble vs Chamonix 5 - 3 Rouen - 20h00 Rouen vs UQTR 4 - 3 Riviera Cup - Gap - 20h00 Gap vs Marseille 5 - 4 Prl Krefeld (All.) Krefeld vs Amiens 6 - 1 Dimanche 24 Riviera Cup - Nice - 19h00 Nice vs Marseille 0 - 0 Duisburg (All.) Duisbourg vs Amiens 0 - 0 Bordeaux - 20h15 Bordeaux vs Anglet

0 - 0





Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











