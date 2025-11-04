Accueil
Hockey sur glace - AMICAUX - Résultats de samedi et vendredi et programme de ce dimanche
Résultats des rencontres de ces Samedi 23 et vendredi 22 et programme de ce dimanche 24 août 2025.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 24/08/2025 à 03:02
RENCONTRES PREPARATOIRES à la SAISON 2025-2026
Date
Lieu et heure
Equipes
Scores
Vendredi 22
Riviera Cup - Nice - 20h00
Nice
vs Briançon
2 - 1
Angers - 20h30
Angers
vs Cergy
3 - 2
Anglet - 20h00
Anglet vs
Bordeaux
1 - 4
Samedi 23
Grenoble - 20h00
Grenoble
vs Chamonix
5 - 3
Rouen - 20h00
Rouen
vs UQTR
4 - 3
Riviera Cup - Gap - 20h00
Gap
vs Marseille
5 - 4 Prl
Krefeld (All.)
Krefeld
vs Amiens
6 - 1
Dimanche 24
Riviera Cup - Nice - 19h00
Nice vs Marseille
0 - 0
Duisburg (All.)
Duisbourg vs Amiens
0 - 0
Bordeaux - 20h15
Bordeaux vs Anglet
0 - 0
Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026
Cliquer sur l'image
