|Hockey en France
|Hockey sur glace - Amicaux - RESULTATS du Vendredi 29 août
|Cinq matchs pour 8 clubs de la Magnus étaient au programme de ce vendredi 29 août !
|Source : Média Sports Loisirs
La rédaction / cs
Hockey Hebdo
|le 30/08/2025 à 03:48
RENCONTRES PREPARATOIRES
du vendredi 29 août 2025
|Vendredi 29
|Gap Rapace Cup - 20h00
|Gap vs Bordeaux
|2 - 1 Tab
|Anglet - 18h30
|Anglet vs Briançon
|4 - 2
|Angers - 20h30
|Angers vs Rouen
|1 - 4
|Cergy - 20h00
|Cergy vs UQTR
|3 - 2
|Glasgow
|Glasgow vs Marseille
|4 - 3 Tab
