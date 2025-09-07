Accueil
Hockey sur glace - AMICAUX - RESULTATS du w-end - 6 et 7 /09/25
Résultats des rencontres préparatoires du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 08/09/2025 à 05:30
RENCONTRES PREPARATOIRES
du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025
Samedi 6
Asnière - 19h30
Asnières vs Compiègne
5 - 5
Peterborough
Peterborough
vs Neuilly
2 - 1 Tab
Clermont - 18h00
Clermont vs
Toulouse
0 - 4
Vaujany - 20h00
Vaujany vs
Villard
4 - 5
Viry - 18h00
Evry Viry vs Rouen2
0-0
Roanne - 19h00
Roanne
vs Lyon
6 - 4
Megève - 19h30
Mt Blanc vs
HCMP
3 - 4 Prl
Valence
Valence
vs Montpellier
4 - 1
Cholet - 19h45
Cholet
vs La Roche/yon
6 - 0
Marseille
Marseille
vs Gap
4 - 3 Prl
Liège - 19h30
Liège
vs Valenciennes
3 - 2 Prl
Tournoi d'EPINAL - 16h30
Strasbourg
vs Meudon
4 - 3
Tournoi d'EPINAL - 19h45
Epinal
vs Châlons
6 - 1
Tournoi de Valpellice (Italie)
Varese vs
Briançon
2 - 4
Dimanche 7
Berlin - 19h00
Berlin vs
Grenoble
4 - 5
Dimanche 7
Riviera Cup - Nice - 18h00
Nice vs
Gap
3 - 5
Peterborough - 17h30
Peterborough vs
Neuilly
4 - 5
Lyon - 15h00
Lyon
vs Villard
4 - 0
Angers
Angers
vs Bordeaux
3 - 2
Rouen - 16h00
Rouen
vs Amiens
6 - 2
Tournoi d'EPINAL - 13h00
Châlons vs
Meudon
1 - 5
Tournoi d'EPINAL - 16h45
Epinal vs
Strasbourg
4 - 5
Valencienne - 17h40
Valencienne vs Liège
interrompu fin 2ème tiers
1 - 3
Viry - 18h20
Ery Viry
vs Champigny
7 - 3
