Hockey en France Hockey sur glace - AMICAUX - RESULTATS et programme - 6 et 7 /09/25 Résultats et Programme des rencontres préparatoires du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 07/09/2025 à 02:10 Tweeter RENCONTRES PREPARATOIRES

du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025

Samedi 6 Asnière - 19h30 Asnières vs Compiègne 5 - 5 Peterborough Peterborough vs Neuilly 2 - 1 Tab Clermont - 18h00 Clermont vs Toulouse 0-0 Vaujany - 20h00 Vaujany vs Villard 4 - 5 Viry - 18h00 Evry Viry vs Rouen2 0-0 Roanne - 19h00 Roanne vs Lyon 6 - 4 Megève - 19h30 Mt Blanc vs HCMP 3 - 4 Prl Valence Valence vs Montpellier 4 - 1 Cholet - 19h45 Cholet vs La Roche/yon 6 - 0 Marseille Marseille vs Gap 4 - 3 Prl Liège - 19h30 Liège vs Valenciennes 3 - 2 Prl Tournoi d'EPINAL - 16h30 Strasbourg vs Meudon 4 - 3 Tournoi d'EPINAL - 19h45 Epinal vs Châlons 6 - 1 Tournoi de Valpellice (Italie) Varese vs Briançon 2 - 4 Dimanche 7 Berlin - 19h00 Berlin vs Grenoble 0-0 Dimanche 7 Riviera Cup - Nice - 18h00 Nice vs Gap 0-0 Peterborough - 17h30 Peterborough vs Neuilly 0-0 Lyon - 15h00 Lyon vs Villard 0-0 Angers - ? Angers vs Bordeaux 0-0 Rouen - 16h00 Rouen vs Amiens 0-0 Tournoi d'EPINAL - 13h00 Châlons vs Meudon 0-0 Tournoi d'EPINAL - 16h45 Epinal vs Strasbourg 0-0 Valencienne - 17h40 Valencienne vs- Liège 0-0 Viry - 18h20 Ery Viry vs Champigny 0-0



