Hockey en France Hockey sur glace - Amicaux - Résultats et Programme de ce w-end Calendrier des rencontres préparatoires de ce samedi 30 et dimanche 31 août 2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 31/08/2025 à 03:40

du samedi 30 et dimanche 31 août 2025

Samedi 30 Grenoble - 20h15 Grenoble vs EV Zug 1 - 5 Samedi 30 Gap - Rapace Cup - 20h00 Nice vs Bordeaux 2 - 3 Rouen Rouen2 vs Evry Viry 0-0 Anglet - 18h30 Anglet vs Briançon 2 - 3 Prl Guildford (GB) Guildford vs Amiens 1 - 2 Tab Glasgow Glasgow vs Marseille 5 - 4 Prl Valence Valence vs Vaujany 7 - 4 Dimanche 31 Cergy - 16h00 Cergy vs Angers 0-0 Nottingham (GB) Nottingham vs Amiens 0-0 Gap - Rapace Cup - 18h30 Gap vs Nice 0-0





