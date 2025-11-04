 
Hockey en France
Hockey sur glace - Amicaux - Résultats et Programme de ce w-end
 
Calendrier des rencontres préparatoires de ce samedi 30 et dimanche 31 août 2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 31/08/2025 à 03:40
RENCONTRES PREPARATOIRES 
du samedi 30 et dimanche 31 août 2025
 
 
 Samedi 30 Grenoble - 20h15 Grenoble vs EV Zug 1 - 5
Samedi 30 Gap - Rapace Cup - 20h00 Nice vs Bordeaux 2 - 3
Rouen  Rouen2 vs Evry Viry 0-0
Anglet - 18h30 Anglet vs Briançon 2 - 3 Prl
Guildford (GB) Guildford vs Amiens 1 - 2 Tab
Glasgow  Glasgow vs Marseille 5 - 4 Prl
Valence Valence vs Vaujany 7 - 4
Dimanche 31 Cergy - 16h00 Cergy vs Angers 0-0
Nottingham (GB) Nottingham vs Amiens 0-0
Gap - Rapace Cup - 18h30 Gap vs Nice 0-0



