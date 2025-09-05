Ligue Magnus Hockey sur glace - Amicaux - Résultats jeudi et vendredi 5 sept. 2025 Résultats des rencontres préparatoires du jeudi 4 et programme de ce vendredi 5 septembre 2025. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 06/09/2025 à 03:24 Tweeter RENCONTRES PREPARATOIRES

du jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2025

Date Lieu et heure Equipes Score Jeudi 4 Chamonix - 20h00 Chamonix vs EHC Visp 3 - 4 Briançon - 20h00 Briançon - Nice 1 - 4 Vendredi 5 BremerHaven - 19h30 BremerHaven vs Grenoble 5 - 8 Vendredi 5 Bordeaux - 20h15 Bordeaux vs Angers 5 - 2 Cergy - 20h30 Cergy vs Amiens 4 - 2 Tournoi d'EPINAL - 16h30 Châlons vs Strasbourg 2 - 5 Tournoi d'EPINAL - 20h15 Epinal vs Meudon 4 - 1 Tournoi de Valpellice (Italie) Valpelisse vs Briançon 1 - 7





