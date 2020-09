Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Amiens - Cergy devant 1000 spectateurs Hockey sur Glace - Mardi 29 septembre 2020 - Deuxime journe du championnat lite (Ligue Magnus) - Amiens vs Cergy Source : Mdia Sports Loisirs Christophe Verkest Post par Hockey Hebdo le 28/09/2020 16:02 Tweeter Conséquence du placement du département de la Somme en zone de circulation active du Coronavirus, la jauge pour le match de ligue Magnus Amiens-Cergy de ce mardi 29 septembre a été ramenée à 1000 spectateurs maximum a annoncé ce lundi matin le « Courrier Picard ». Le Coliseum peut accueillir normalement jusqu’à 2700 spectateurs assis.

Comme 400 personnes environ ont pris jusqu’alors leur abonnement et qu’il faut compter environ 200 partenaires, il reste près de 400 places à la vente. Durant ce match le port du masque sera obligatoire pour tous les spectateurs et la distanciation sociale sera respectée, annonce le club.

