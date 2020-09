Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Amiens, campagne d'abonnements mode COVID Dans un moment o l'on n'est sr de rien, le club d'Amiens lance sa campagne d'abonnements lundi 14 septembre, en offrant le plus de garanties possibles ses futurs abonns. Source : Confrence de presse Amiens Christophe Verkest Post par Hockey Hebdo le 10/09/2020 16:52 Tweeter



Difficile pour les clubs de hockey aujourd'hui de se projeter vers l'avenir, fut-il proche. Ainsi, si le club d'Amiens a reçu, lundi 7 septembre, l'autorisation d'accueillir 2780 personnes lors de ces matches de Magnus (soit la totalité des places assises), il sait que cette décision est suspendue au classement COVID du département de la Somme. Si ce dernier devait basculer en zone rouge la jauge serait immédiatement ramenée à 1500 personnes, voire 1800 ou 1900 en cas de dérogation. Mais comme un moment il faut bien se lancer, le club a décidé d'ouvrir sa campagne d'abonnements lundi 14 septembre en prévoyant plusieurs garde-fous pour ses abonnés qui étaient au nombre de 710 l'an dernier.

Première certitude, si la patinoire devait n'accueillir que 1500 personnes, ils en feraient obligatoirement partie. Les virages, laissés libres pour la vente aux non abonnés, serviront de variable d'ajustement.

Deuxième certitude, si le championnat venait à s'arrêter prématurément sur décision de la Fédération, et seulement dans ce cas, les abonnés seraient remboursés au prorata du nombre de matches annulés.

Enfin si cette année le club ne proposera que des abonnements pour la saison régulière, les abonnés seront prioritaires pour l'achat de places pour les matches de play-off avec des réductions : 25% pour les quarts de finale, 20% pour les demi-finales, si évidemment les Gothiques y sont.



Photographe : Nicolas Leleu Elgin Pearce

Pour le reste, le club cherche à se garder en interne le mieux possible de la propagation du virus. Trois référents COVID veillent au grain au sein du club avec notamment un monsieur COVID vestiaire, chargé de prendre la température de chaque personne entrant dans cet espace, sachant que tous les joueurs ont été doublement testés à leur arrivée à Amiens (test sanguin et test PCR) . Après, il ne reste plus qu'à croiser les doigts...



