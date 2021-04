Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Amiens pense à ses abonnés Hockey sur glace - Les Gothiques d'Amiens Source : Média Sports Loisirs / Amiens Christophe Verkest Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2021 à 09:15 Tweeter

A peine la saison terminée, avec un succès obtenu aux tirs au but à Nice, le club d'Amiens s'est vite projeté vers la suivante en communiquant, via les réseaux sociaux, son offre à ses abonnés.

Comme il s'y était engagé en janvier dernier, il leur propose deux options.

La première est un remboursement pur et simple, au prorata du nombre de matches ayant accueilli du public. Comme il n'y en a eu que quatre, le remboursement portera donc sur 18 matches et sera effectué au plus tard le 30 avril.

La seconde est un avoir pour la saison 2021/2022 (là encore au prorata du nombre de matches joués en public cette saison), assurant une place réservée, sauf bien évidemment en cas de nouvelles restrictions COVID, ainsi qu'un code promotion de 20% sur un premier achat sur la boutique en ligne que le club va ouvrir très prochainement.

