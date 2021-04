Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Amiens veut disputer la Continental Cup "Courrier picard - Sports" hockey sur glace - Amiens : Continental Cup - Publication du Courrier picard Sports "premium" partage par les Gothiques d'Amiens... Source : Compte FB d'Amiens / Courrier picard Sports La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 24/04/2021 22:13 Tweeter

Compte FB d'Amiens :

Chose n'est pas coutume... Nous reprenons l'entame d'un article du courrier Picard "premium" partagé par le club des Gothiques d'Amiens...

HH n'est pas abonné... A vous de juger si la suite mérite un abonnement ?

La FFHG devant à priori "valider cette décision dans une dizaine de jours"selon l'article... Cette actu, parmi d'autres, de l'inter saison peut sans doute patienter quelques jours. Nous vous tiendrons informé de la suite, via les sources officielles, au plus tôt...

