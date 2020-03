Ligue Magnus Hockey sur glace - Amiens vs Mulhouse - Le but par but Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction/sl Posté par Hockey Hebdo le 11/03/2020 à 20:19 Tweeter Cliquer ici ou sur l'image pour accéder à la feuille de match !

Réactualiser cet article pour suivre l'évolution du score sur la feuille de match ! 20h00 à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise à huis-clos



Fin de la rencontre avec la victoire et la qualification de Mulhouse pour la demi finale



59.51 : retour du gardien d'Amiens

59.51 : Downey ass Laakso et Esipov A. cage vide

But de Mulhouse 2 - 4

59.30 : sortie du gardien d'Amiens

58.36 : 2 min de pénalité pour Amiens à Romand

58.36 : retour du gardien d'Amiens

58.00 : sortie du gardien d'Amiens

57.45 : retour du gardien d'Amiens

57.24 : sortie du gardien d'Amiens

54.43 : temps mort pour Amiens

54.43 : 2 min de pénalité pour Mulhouse à Raux

53.50 : 2 min de pénalité pour Mulhouse à Munoz

50.17 : 2 min de pénalité pour Amiens à Suire

47.19 : 2 min de pénalité pour Amiens à Suire

42.33 : 2 min de pénalité pour Amiens à Sabatier

41.45 : 2 min de pénalité pour Mulhouse à Besinger

Troisième tiers



Fin du second tiers

39.44 : 10 min de pénalité pour Amiens à Romand

39.44 : 2 min de pénalité pour Mulhouse à Laakso

39.44 : 2 min de pénalité pour Amiens à Bault

39.29 : 2 min de pénalité pour Amiens à Verrier

37.46 : 2 min de pénalité pour Amiens à Barbock

35.20 : 2 min de pénalité pour Mulhouse à Melin



28.55 : Munoz ass Rousseau et Besinger

But pour Mulhouse 2 - 3



28.09 : Verrier ass Matima

But pour Amiens 2 - 2 en supériorité

26.14 : 2 min de pénalité pour Mulhouse à Papillon

24.29 : 2 min de pénalité pour Amiens à Romand

22.34 : 2 min de pénalité pour Mulhouse à Rousseau



20.51 : Raux ass Hecquefeuille et Melin en supériorité

But pour Mulhouse 1 - 2

Deuxième tiers



Fin du 1er tiers

19.40 : 2 min de pénalité pour Amiens à Romand



07.30 : Verrier ass Edwards et Coulaud

But pour Amiens 1 - 1

03.50 : 2 min de pénalité pour Amiens à Gibb



02.02 Besinger ass Bowes et Melin

But pour Mulhouse 0 - 1

C'est parti pour l'ultime rencontre de ce 1/4 le vainqueur sera opposé à Grenoble

Premier tiers



