Hockey Mineur : Amnéville (Les Red Dogs) Hockey sur glace - Amnéville : Stage d'été Hockey sur glace - Stage d'été U9/U11/U13/U15 - Amnéville Source : Annonce d'Amnéville La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 02/06/2022 à 17:30

Le Moselle Amneville hockey club organise son stage d'été du 18 au 23 juillet 2022 à la patinoire municipale d'Amnéville. Le Moselle Amnéville Hockey Club est heureux de pouvoir organiser son deuxième stage d'été du 18 au 23 juillet 2022. Catégories concernées U9 - U11 - U13 - U15 Encadrants qualifiés et de qualités : Yvan CHARPENTIER (Epinal), Sergei KHOROSHUN (Epinal, Gardien), Maxime GRIET (Amnéville), Shana CASANOVA (Equipe de France U18) Animations et sorties toutes les après-midi : Zoo-d'Amneville , Zoo-d'Amneville , Pokeyland (parc d'attraction), accrobranche et bien d'autres. Merci de compléter le formulaire de pré-inscription en cliquant sur le lien ci-dessous. https://forms.gle/2ATroX6hkiF2C9eZ8 BROCHURE COMPLETE

https://www.facebook.com/MoselleAmnevilleHockeyClub











