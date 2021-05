Division 2 : Amnéville (Les Red Dogs) Hockey sur glace - Amnéville recrute Gardien JFL Hockey sur glace : Recrutement D2 - Saison 2021/2022 - Amneville Source : Annonce d'Amnéville La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 17/05/2021 à 11:30 Tweeter

Le Moselle Amnéville Hockey Club recrute un Gardien JFL



Le Moselle Amnéville Hockey Club recrute un Gardien U20 (JFL) afin d’intégrer l’effectif D2 et la possibilité d’évoluer en équipe U20 excellence .



Nous vous invitons à rejoindre une équipe jeune et dynamique privilégiant les jeunes joueurs issus de la formation française.



Pour tous renseignements contacter Monsieur Patrick Partouche.



06 12 47 73 47

p.partouche@message-nancy.fr











