Division 2 : Amnéville (Les Red Dogs) Hockey sur glace - Amnéville recrute un défenseur français Hockey sur glace : Recrutement D2 - Amneville Source : Annonce d'Amnéville La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 11/09/2020 à 11:00 Tweeter

Le Moselle Amnéville Hockey Club recrute :



Afin de renforcer son équipe de division 2, le Moselle Amnéville Hockey Club recrute joueur défenseur français.



Nous vous invitons à rejoindre une équipe jeune et dynamique privilégiant les jeunes joueurs issus de la formation française.



possibilité de Travail + logement



Pour tous renseignements contacter Monsieur Patrick Partouche.



06 12 47 73 47

p.partouche@message-nancy.fr

Afin de renforcer son équipe de division 2, le Moselle Amnéville Hockey Club recrute joueur défenseur français.Nous vous invitons à rejoindre une équipe jeune et dynamique privilégiant les jeunes joueurs issus de la formation française.possibilité de Travail + logementPour tous renseignements contacter Monsieur Patrick Partouche. . © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo