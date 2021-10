Hockey Mineur Hockey sur glace - Angers : Les tournois 2021/2022 Hockey sur glace - Tournois U9/U11 et U13 - L'AHCA (Angers Hockey Club Amateur) Source : Annonce de L'AHCA La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 21/10/2021 à 11:30 Tweeter VIBRONS A NOUVEAU !





L’AHCA (Angers Hockey Club Amateur) a le plaisir de vous annoncer les dates de ses tournois U9/U11 et U13 pour la saison 2021/2022.



Nous allons enfin pouvoir accueillir dans une des plus belles enceintes de France, ICEPARC, nos compétitions amateurs. Venez vibrer avec plus de 12 équipes venues de toute la France dans une patinoire incroyable, venez vivre à Angers un grand moment de Hockey.



« La Team parents bénévoles » sera là pour vous accueillir dans les meilleures conditions avec un bar tenu toute la journée pour vous désaltérer et vous restaurer, nos traditionnelles « soirée burger » et bien d’autres surprises…

Merci d’ adresser votre demande d’inscription avant le 31/12/2021

à Caroline et Céline sur la boite

tournois@angershockey.fr





© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur