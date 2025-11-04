 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - Angers accueille le Round 2 de la conti cup.
 
Trois journées européennes à l'Ice Park d'Angers !
 
Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2025 à 08:00
Ces vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre, Les Ducs d'Angers accueillent le round 2 de la Continental Cup.

Pour se qualifier pour la finale, les Ducs devront terminer à la première ou deuxième place de ce tour.
 
Photo hockey Angers accueille le Round 2 de la conti cup. - Europe : Continental Cup - CHL
Vendredi 14 nov. 16h30 SG Cortina ACS Gyergyoi HK 0-0
20h30 HK Mogo Ducs d'Angers 0-0
Samedi 15 nov. 16h30 SG Cortina HK Mogo 0-0
20h30 Ducs d'Angers ACS Gyergyoi HK 0-0
Dimanche 16 nov. 14h30 ACS Gyergyoi HK HK Mogo 0-0
18h30 Ducs d'Angers SG Cortina 0-0



Photo hockey Angers accueille le Round 2 de la conti cup. - Europe : Continental Cup - CHL
 
 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 