|Europe : Continental Cup - CHL
|Hockey sur glace - Angers accueille le Round 2 de la conti cup.
|Trois journées européennes à l'Ice Park d'Angers !
|Source : Média Sports Loisirs
La rédaction / cs
Hockey Hebdo
|le 13/11/2025 à 08:00
Ces vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre, Les Ducs d'Angers accueillent le round 2 de la Continental Cup.
Pour se qualifier pour la finale, les Ducs devront terminer à la première ou deuxième place de ce tour.
|Vendredi 14 nov.
|16h30
|SG Cortina
|ACS Gyergyoi HK
|0-0
|20h30
|HK Mogo
|Ducs d'Angers
|0-0
|Samedi 15 nov.
|16h30
|SG Cortina
|HK Mogo
|0-0
|20h30
|Ducs d'Angers
|ACS Gyergyoi HK
|0-0
|Dimanche 16 nov.
|14h30
|ACS Gyergyoi HK
|HK Mogo
|0-0
|18h30
|Ducs d'Angers
|SG Cortina
|0-0
