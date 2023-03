Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Angers dans la tourmente Hockey sur glace - Les Ducs d'Angers - "L’ensemble de la Direction Générale a présenté sa démission. Celle-ci a été approuvée par les membres du Conseil d’Administration qui ont manifesté une solidarité totale à cette occasion." Source : Communiqué d'Angers / tbk La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2023 à 12:37 Tweeter

Communiqué officiel des Ducs d'Angers du 2 mars 2023 à 11h06

Le Conseil d’Administration de la SA Les Ducs d’Angers s’est réuni le 27 février et le 28 février 2023 et tient à communiquer les informations suivantes :





1/ Le Président et ses Conseils ont fait preuve d’une totale transparence envers l’ensemble des membres du Conseil d’Administration depuis le début de cette affaire.



2/ Les membres du Conseil d’Administration tiennent à saluer le travail réalisé depuis près de 20 ans par Michaël JURET pour Les Ducs d’Angers tant sur les plans sportif, financier, organisationnel que structurel.

La situation financière du club, qu’il avait récupéré dans un état catastrophique, a été redressée. A l’origine une association, Michaël JURET a transformé le club en une société qui emploie aujourd’hui une trentaine de salariés. Chacun se souviendra également de son rôle prépondérant dans la réalisation de l’Iceparc, faisant d’Angers une place-forte du hockey français.

Michaël JURET entretient des liens permanents avec l’ensemble des membres de la Fédération Française de Hockey sur glace, permettant notamment à la ville d’Angers de rayonner lors de grands événements sportifs nationaux et internationaux.

C’est également sous la présidence de Michaël JURET que l’équipe des Ducs d’Angers a gagné 3 Coupes de France en 2007, 2014 et 2022. A ce palmarès s’ajoutent les 6 titres de vice-champion de France, la 3eme place européenne en 2015 ainsi que le titre de vice-champion d’Europe acquis sur la glace de l’Iceparc en janvier dernier.



3/ Le Conseil d’Administration rappelle que Michaël JURET n’est pas condamné à titre personnel et que, par deux fois, le parquet a classé sans suite cette affaire après des enquêtes longues et minutieuses des forces de l’ordre permettant de faire la lumière sur la situation en cause. Le parquet a exprimé que les accusations n’étaient pas suffisamment caractérisées et qu’il n’y avait ainsi pas d’éléments pour caractériser une infraction sexuelle, dans un contexte de relations consenties.



Également, après une enquête précise diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, celle-ci a conclu qu’il n’y avait aucun dommage corporel ou psychologique en lien avec un événement soudain qui serait survenu à l’occasion d’une activité professionnelle.



Enfin, la condamnation personnelle de Michaël JURET, décidée dans un premier temps par le conseil de prud’hommes, a été totalement annulée par la cour d’appel d’Angers et toutes les demandes formulées à l’encontre de Michaël JURET personnellement ont été jugées irrecevables. Seule sa société restait condamnée et cette dernière a décidé de se pourvoir en cassation dans le but de se voir aussi déchargée de toute condamnation, notamment compte tenu des conclusions de la police judiciaire. Toutefois, la cour de cassation a rejeté ce pourvoi se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Cette décision de la Cour de cassation, contrairement à ce qui est indiqué dans la presse, peut aussi être remise en cause et les Conseils de la société étudient les recours possibles (procès en révision, saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ..).



L’ensemble des membres du Conseil d’Administration apporte son soutien total au Président et refuse l’amalgame qui est fait entre les affaires professionnelles extérieures de celui-ci et son investissement dans la gestion des Ducs d’Angers.



4/ Les membres du Conseil d’Administration déplorent l’acharnement réclamant l’instauration d’une « peine » à l’encontre de son Président par une remise en cause de ses fonctions au sein du club qui ne trouve son fondement dans aucune décision de justice. La violence et le déchainement médiatique avec lesquels cette affaire a été traitée depuis plusieurs années rendent impossibles la poursuite des travaux engagés au sein de la SA Les Ducs d’Angers.

Jugeant qu’il n’est pas possible de continuer à travailler dans ces conditions, l’ensemble de la Direction Générale a présenté sa démission. Celle-ci a été approuvée par les membres du Conseil d’Administration qui ont manifesté une solidarité totale à cette occasion.



À l’unanimité, ils ont pris la décision de faire appel à un administrateur pour assumer les fonctions de la Direction Générale. Dès la nomination de ce dernier, ces démissions seront effectives. L’administrateur se verra notamment confier la mise en place d’un audit de Responsabilité Sociétale des Organisations afin de démontrer que les valeurs humaines prônées par le Conseil d’Administration sont bien ancrées dans le fonctionnement, dans l’encadrement et plus largement dans l’ensemble des relations entre les différents acteurs des Ducs d’Angers.



Chacun des membres du Conseil d’Administration est bien conscient des conséquences d’une telle décision qui va immanquablement perturber le bon fonctionnement de la société ainsi que son développement. Cette décision prise après plusieurs Conseils d’Administration était inéluctable. Pour l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, tous passionnés, engagés et heureux de porter collectivement le projet des Ducs d’Angers, il est impératif de travailler dans un climat serein et équilibré.

ont fait preuve d’une totale transparence envers l’ensemble des membres du Conseil d’Administration depuis le début de cette affaire.tiennent à saluer le travail réalisé depuis près de 20 ans par Michaël JURET pour Les Ducs d’Angers tant sur les plans sportif, financier, organisationnel que structurel.La situation financière du club, qu’il avait récupéré dans un état catastrophique, a été redressée. A l’origine une association, Michaël JURET a transformé le club en une société qui emploie aujourd’hui une trentaine de salariés. Chacun se souviendra également de son rôle prépondérant dans la réalisation de l’Iceparc, faisant d’Angers une place-forte du hockey français.Michaël JURET entretient des liens permanents avec l’ensemble des membres de la Fédération Française de Hockey sur glace, permettant notamment à la ville d’Angers de rayonner lors de grands événements sportifs nationaux et internationaux.C’est également sous la présidence de Michaël JURET que l’équipe des Ducs d’Angers a gagné 3 Coupes de France en 2007, 2014 et 2022. A ce palmarès s’ajoutent les 6 titres de vice-champion de France, la 3eme place européenne en 2015 ainsi que le titre de vice-champion d’Europe acquis sur la glace de l’Iceparc en janvier dernier.n’est pas condamné à titre personnel et que, par deux fois, le parquet a classé sans suite cette affaire après des enquêtes longues et minutieuses des forces de l’ordre permettant de faire la lumière sur la situation en cause. Le parquet a exprimé que les accusations n’étaient pas suffisamment caractérisées et qu’il n’y avait ainsi pas d’éléments pour caractériser une infraction sexuelle, dans un contexte de relations consenties.Également, après une enquête précise diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, celle-ci a conclu qu’il n’y avait aucun dommage corporel ou psychologique en lien avec un événement soudain qui serait survenu à l’occasion d’une activité professionnelle.Enfin, la condamnation personnelle de Michaël JURET, décidée dans un premier temps par le conseil de prud’hommes, a été totalement annulée par la cour d’appel d’Angers et toutes les demandes formulées à l’encontre de Michaël JURET personnellement ont été jugées irrecevables. Seule sa société restait condamnée et cette dernière a décidé de se pourvoir en cassation dans le but de se voir aussi déchargée de toute condamnation, notamment compte tenu des conclusions de la police judiciaire. Toutefois, la cour de cassation a rejeté ce pourvoi se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Cette décision de la Cour de cassation, contrairement à ce qui est indiqué dans la presse, peut aussi être remise en cause et les Conseils de la société étudient les recours possibles (procès en révision, saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ..).L’ensemble des membres du Conseil d’Administration apporte son soutien total au Président et refuse l’amalgame qui est fait entre les affaires professionnelles extérieures de celui-ci et son investissement dans la gestion des Ducs d’Angers.réclamant l’instauration d’une « peine » à l’encontre de son Président par une remise en cause de ses fonctions au sein du club qui ne trouve son fondement dans aucune décision de justice. La violence et le déchainement médiatique avec lesquels cette affaire a été traitée depuis plusieurs années rendent impossibles la poursuite des travaux engagés au sein de la SA Les Ducs d’Angers.Jugeant qu’il n’est pas possible de continuer à travailler dans ces conditions, l. Celle-ci a été approuvée par les membres du Conseil d’Administration qui ont manifesté une solidarité totale à cette occasion.Dès la nomination de ce dernier, ces démissions seront effectives. L’administrateur se verra notamment confier la mise en place d’un audit de Responsabilité Sociétale des Organisations afin de démontrer que les valeurs humaines prônées par le Conseil d’Administration sont bien ancrées dans le fonctionnement, dans l’encadrement et plus largement dans l’ensemble des relations entre les différents acteurs des Ducs d’Angers.Chacun des membres du Conseil d’Administration est bien conscient des conséquences d’une telle décision qui va immanquablement perturber le bon fonctionnement de la société ainsi que son développement. Cette décision prise après plusieurs Conseils d’Administration était inéluctable. Pour l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, tous passionnés, engagés et heureux de porter collectivement le projet des Ducs d’Angers, il est impératif de travailler dans un climat serein et équilibré. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo