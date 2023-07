Hockey Mineur : Anglet U17 (Hormadi) Hockey sur glace - Anglet Amateur recrute Anglet Hormadi Amateur recrute joueur U20 et gardien U15 Source : Annonce ANGLET HORMADI AMATEUR La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 14/07/2023 à 11:30 Tweeter Annonce ANGLET HORMADI AMATEUR

Suite à désistement, reste une place de muté pour un attaquant né en 2005 ou 2004 : Joueur de bon niveau pour intégrer le U20 élite poule B et la D3 et en fonction de son niveau de jeu les entrainements Magnus avec le groupe pro.

Recherche d'un gardien 2009 pour notre groupe U15 avec nos 2 équipes ; il pourra intégrer la classe à horaires aménagés (2h15 de glace plus 1 heure de hors glace) le groupe U15 club (2h30 de glace avec le club plus 1h45 de hors glace) plus 1heure de spécifique gardien avec notre entraineur gardiens et le suivi aux entrainements. Coordonnées de contact



ou p.badin@hormadi.fr - 06.84.35.77.47ou secretariat@hormadi.org - 07.82.63.91.62 © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur