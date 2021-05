Hockey Mineur : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - Anglet Hormadi recherche U17 Elite Hockey sur glace - Recrutement U17 et U20 Elite - Anglet Hormadi Amateur - Saison 2021/2022 Source : Annonce d'Anglet La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 02/05/2021 17:30 Tweeter 17 Elite recherche un joueur né en 2005 afin d’étoffer son effectif U17 pour la saison 2021 / 2022.



Tu es né en 2005 : en partenariat avec l’Académie Basque du sport, tu as la possibilité d’intégrer un des trois lycées publics partenaires et tu évolueras en U17 et éventuellement en U20 Elite en fonction de ton niveau.



Ce projet t’intéresse ? Pour poser ta candidature, envoie-nous un mail à : secretariat@hormadi.org



Nous reviendrons vers toi pour plus d’infos si ta candidature retient notre attention. "









" Le club de l’Anglet Hormadi Amateur engagé en Urecherche un joueur né en 2005 afin d’étoffer son effectif U17 pour la saison 2021 / 2022.Tu es né en 2005 : en partenariat avec l’Académie Basque du sport, tu as la possibilité d’intégrer un des trois lycées publics partenaires et tu évolueras en U17 et éventuellement en U20 Elite en fonction de ton niveau.Ce projet t’intéresse ? Pour poser ta candidature, envoie-nous un mail à :Nous reviendrons vers toi pour plus d’infos si ta candidature retient notre attention. " © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo