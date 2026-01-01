Ligue Magnus : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - Anglet met son Coach à l'écart ! Face aux résultats sportifs insuffisants enregistrés ces dernières semaines et dans un contexte nécessitant une mobilisation collective totale, la direction de l’Anglet Hormadi Pays Basque a décidé de procéder à la mise à l’écart de son entraîneur principal, Stéphane Barin, à compter de ce jour. Source : Communiqué officiel d'Anglet La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2026 à 09:00 Tweeter Communiqué officiel d'Anglet







