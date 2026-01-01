|
|Ligue Magnus : Anglet (Hormadi)
|Hockey sur glace - Anglet met son Coach à l'écart !
|Face aux résultats sportifs insuffisants enregistrés ces dernières semaines et dans un contexte nécessitant une mobilisation collective totale, la direction de l’Anglet Hormadi Pays Basque a décidé de procéder à la mise à l’écart de son entraîneur principal, Stéphane Barin, à compter de ce jour.
|Source : Communiqué officiel d'Anglet
Hockey Hebdo
|le 22/02/2026 à 09:00
