Ligue Magnus : Anglet (Hormadi)
Hockey sur glace - Anglet met son Coach à l'écart !
 
Face aux résultats sportifs insuffisants enregistrés ces dernières semaines et dans un contexte nécessitant une mobilisation collective totale, la direction de l’Anglet Hormadi Pays Basque a décidé de procéder à la mise à l’écart de son entraîneur principal, Stéphane Barin, à compter de ce jour.
 
Source : Communiqué officiel d'Anglet La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2026 à 09:00
 
