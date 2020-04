Hockey Mineur : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - Anglet recrute des joueurs U20 Hockey sur Glace - Recrutement joueurs U20 - L'hormadi d'Anglet Source : Annonce d l'Hormadi d'Anglet La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 30/04/2020 11:45 Tweeter

Annonce d l'Hormadi d'Anglet



Après la belle saison régulière de notre équipe U20 élite, avec la 1ère place de la poule B significative de la montée en poule A, le club recherche, afin d’étoffer son équipe U20 pour la saison 2020-2021, des joueurs nés en 2001 et 2002 capables d'intégrer cette équipe .

Les joueurs seront également amenés à jouer avec l'équipe D3 ou éventuellement Magnus en fonction du niveau.





Renseignements et candidature à l'adresse suivante : secretariat@hormadi.org



