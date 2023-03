Hockey Mineur : Anglet U20 (Hormadi) Hockey sur glace - Anglet recrute U17 Elite et U20 Elite Afin d'étoffer ses effectifs U17 Elite et U20 Elite pour la saison 2023 / 2024, le club de l'Anglet Hormadi Amateur recherche des joueurs nés en 2008, 2007, 2006, 2005 ou 2004. Source : Annonce Anglet Hormadi Amateur La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2023 à 11:45 Tweeter Annonce ANGLET HORMADI AMATEUR



Tu es né en 2008, 2007 ou 2006 : Tu intégreras le Prytanée sportif qui propose un hébergement en internat, un suivi scolaire et médical via l'Académie Basque du sport, et l'intégration dans l'un des trois lycées publics partenaires.

Tu évolueras en U17 et éventuellement en U20 Elite en fonction de ton niveau (2008, 2007) ou en U20 Elite et D3 (2006). Tu es né en 2004 ou 2005 : tu pourras également bénéficier du soutien de l'Académie Basque du Sport pour ton orientation post-bac et tu évolueras en U20 et D3 ou U20 et Magnus en fonction de ton niveau.

secretariat@hormadi.org Ce projet t'intéresse? Pour poser ta candidature, envoie nous un mail à © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo